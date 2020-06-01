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НАТО на учениях отработало поражение целей в России 

News.ru и ещё 13 22 минуты назад
НАТО на учениях отработало поражение целей в России
Фото: globallookpress.com
НАТО в ходе учений «Защитник Европы-2020» вблизи российских границ отработало поражение целей на территории РФ.
Как рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской, десантные операции планировалось провести в Прибалтике и на Кавказе накануне 9 мая. Однако этого не произошло из-за карантинных мер.
По словам Рудского, учебно-боевые задачи НАТО отрабатывало на полигонах, расположенных в непосредственной близости от российских границ, а в качестве вероятных целей поражения рассматривались объекты на территории РФ, передаёт ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал, что НАТО планирует углубить имеющееся тесное сотрудничество с Грузией, а также совместно с ней решить вопрос безопасности в регионе Чёрного моря.
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Армия , Прибалтика , НАТО , ИТАР-ТАСС
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