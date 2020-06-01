НАТО на учениях отработало поражение целей в России 

НАТО в ходе учений «Защитник Европы-2020» вблизи российских границ отработало поражение целей на территории РФ

Как рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской, десантные операции планировалось провести в Прибалтике и на Кавказе накануне 9 мая. Однако этого не произошло из-за карантинных мер.

По словам Рудского, учебно-боевые задачи НАТО отрабатывало на полигонах, расположенных в непосредственной близости от российских границ, а в качестве вероятных целей поражения рассматривались объекты на территории РФ, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что НАТО планирует углубить имеющееся тесное сотрудничество с Грузией, а также совместно с ней решить вопрос безопасности в регионе Чёрного моря.