Россия привела в готовность ракеты из-за самолетов США

"В настоящее время резко возросла активность военно-воздушных и военно-морских сил США и их союзников вблизи российских границ. Так, в апреле текущего года осуществлен один полет самолетов стратегической бомбардировочной авиации B-1B вдоль полуострова Камчатка, а в мае зафиксировано уже 5 подобных полетов", — сказал он.

Рудской отметил, что впервые бомбардировщики B-1B появились над Украиной

По его словам, 6 мая авиапатрулирование было проведено над территорией Эстонии и акваторией Балтийского моря, 11 мая — над территорией Литвы и акваторией Балтийского моря, 20 мая — над территориями Швеции Норвегии . 22 мая еще один полет был проведен в районе полуострова Камчатка, а 29 мая — над территорией Украины и акваторией Черного моря.

"В ходе данных полетов американские самолеты приближались к границе Калининградской области на расстояние до 10 км", — уточнил генерал.

Он указал, что иностранные стратегические бомбардировщики были своевременно обнаружены российскими средствами противовоздушной обороны. Российские дежурные истребители по ПВО поднимались на перехват семь раз.

"В готовности к немедленному применению находились зенитные ракетные средства", — отметил Рудской.

Активность разведывательной авиации США повысилась

Активность разведывательной авиации США и других стран НАТО у границ России в последнее время повысилась.

"Повысилась интенсивность ведения воздушной разведки над акваториями Балтийского, Черного и в восточной части Средиземного морей", — отметил Рудской.

По данным генерала, за прошедший месяц над Балтикой выполнено десять полетов самолетов-разведчиков, над Черным морем — шесть. Кроме того, был замечен американский стратегический разведывательный беспилотный аппарат RQ-4B над территорией Грузии.

Над Восточным Средиземноморьем самолеты ВМС США типа "Посейдон" систематически приближаются к российским военным базам в Хмеймиме и Тартусе. Для предотвращения их агрессивных разведывательных действий ВС РФ вынуждены поднимать дежурные истребители в воздух. При этом если в апреле таких случаев было семь, то в мае — уже 17. "Расцениваем такие полеты как противоречащие подписанным соглашениям по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве Сирии", — подчеркнул Рудской.

Учения "Защитник Европы — 2020"

Страны Североатлантического альянса в ходе учений "Защитник Европы — 2020" на полигонах вблизи российских границ отрабатывали поражение целей на территории России.

"В ходе данных мероприятий десантные операции в Прибалтике и на Кавказе планировалось провести накануне 9 мая. Этого не произошло только из-за карантинных мер. Практически все учебно-боевые задачи отрабатывались на полигонах, расположенных в непосредственной близости от наших границ. В качестве вероятных целей для поражения рассматриваются объекты, размещенные на территории Российской Федерации", — уточнил Рудской.

США разрушают европейскую безопасность

США и их союзники разрушают сложившуюся в Европе систему безопасности, прикрываясь при этом якобы существующей российской агрессией.

"Подобными действиями Соединенные Штаты и их союзники, прикрываясь надуманной угрозой о российской агрессии, продолжают разрушать сложившуюся систему безопасности в Европе", — заявил Рудской.

По словам генерал-полковника, значительное повышение военной активности НАТО у границ РФ наблюдалось на фоне возможного выхода Соединенных Штатов из Договора по открытому небу и ранее сделанных Вашингтоном шагов по разрушению Договора о РСМД.

В то же время, подчеркнул Рудской, НАТО продолжает наращивать инфраструктуру ПРО в Польше в дополнение к развернутому объекту США в Румынии.

"Все озабоченности, связанные с возможным размещением на этих базах крылатых ракет "Томагавк", сохраняются", — отметил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.

Кроме того, Рудской сообщил, что для повышения противоракетного потенциала и расширения возможностей по наблюдению за внутренними районами территории РФ продолжается модернизация радиолокационной станции "Глобус-3" в Северной Норвегии.

Совместные правила сближения самолетов и кораблей

Россия готова зафиксировать с НАТО совместные правила о минимальных расстояниях сближения самолетов и кораблей для избежания инцидентов на море и в воздухе.

"В качестве конкретизации шагов по устранению чувствительных инцидентов при действиях воздушных судов и морских средств готовы зафиксировать совместные правила, определяющие минимальные расстояния сближения самолетов и кораблей, а также порядок взаимодействия экипажей", — сказал Рудской.

По его словам, Россия уделяет принципиальное значение "практической реализации инициативы об обоюдном использовании транспондеров при полетах боевой авиации на Балтике".

"Рассчитываем на готовность стран НАТО к конкретным решениям по этому вопросу", — подчеркнул генерал.

Он также заверил, что Вооруженные силы РФ продолжат отслеживание обстановки, военной деятельности блока у российских границ для своевременного принятия мер, обеспечивающих безопасность РФ, и предотвращения инцидентов.