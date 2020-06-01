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Опубликовано видео прорыва ПВО «противника» Ту-95МС 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Министерство обороны РФ опубликовало кадры прошедших летно-тактических учений с участием стратегических ракетоносцев Ту-95МС саратовского соединения дальней авиации ВКС России. В военном ведомстве сообщили, что в ходе проведенных маневров экипажи самых скоростных в мире бомбардировщиков прорвали противовоздушную оборону условного противника. Полеты Ту-95МС стали контрольным этапом мероприятий по сезонному обслуживанию военной техники и переводу вооружения в рамках перехода на летний режим эксплуатации.
Армия , Видео , Войска , Министерство обороны
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