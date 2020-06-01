Названа доля нового вооружения на Северном флоте

В этом году на Северный флот планируется поступление шести надводных кораблей, подлодок и катеров.

Доля нового вооружения на Северном флоте на сегодняшний день превышает 60%, сообщил командующий СФ вице-адмирал Александр Моисеев

Северный флот в этом году пополнится шестью надводными кораблями, подлодками и катерами, добавил он. В ближайшее время поступят атомный подводный стратегический крейсер «Князь Владимир» и фрегат «Адмирал флота Касатонов», которые прошли государственные и ходовые испытания в Белом и Баренцевом морях.

Моисеев добавил, что на вооружение сухопутных и береговых войск флота до конца года поступит более 180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в арктической зоне. По словам командующего, продолжатся испытания нового оружия, в том числе и гиперзвукового.

К-549 «Князь Владимир» — российская атомная подводная лодка стратегического назначения, относящаяся к 4-му поколению. Четвертый корабль проекта 955 «Борей» и первый, построенный по модернизированному проекту 955А (09552) «Борей-А». «Князь Владимир» отличается меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием.

Новейший фрегат проекта 22 350 «Адмирал флота Касатонов» был спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

Водоизмещение корабля составляет пять тысяч тонн при длине 135 метров и ширине 16 метров. Фрегат способен пройти 4 000 миль, при этом развивая скорость до 30 узлов. Автономность плавания составляет 30 суток.