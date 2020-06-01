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Доля нового вооружения на Северном флоте превышает 60% 

ТК «Звезда» 1 час назад
Названа доля нового вооружения на Северном флоте
Фото: Минобороны России
В этом году на Северный флот планируется поступление шести надводных кораблей, подлодок и катеров.
Доля нового вооружения на Северном флоте на сегодняшний день превышает 60%, сообщил командующий СФ вице-адмирал Александр Моисеев.
Северный флот в этом году пополнится шестью надводными кораблями, подлодками и катерами, добавил он. В ближайшее время поступят атомный подводный стратегический крейсер «Князь Владимир» и фрегат «Адмирал флота Касатонов», которые прошли государственные и ходовые испытания в Белом и Баренцевом морях.
Моисеев добавил, что на вооружение сухопутных и береговых войск флота до конца года поступит более 180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в арктической зоне. По словам командующего, продолжатся испытания нового оружия, в том числе и гиперзвукового.
К-549 «Князь Владимир» — российская атомная подводная лодка стратегического назначения, относящаяся к 4-му поколению. Четвертый корабль проекта 955 «Борей» и первый, построенный по модернизированному проекту 955А (09552) «Борей-А». «Князь Владимир» отличается меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием.
Новейший фрегат проекта 22 350 «Адмирал флота Касатонов» был спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.
Водоизмещение корабля составляет пять тысяч тонн при длине 135 метров и ширине 16 метров. Фрегат способен пройти 4 000 миль, при этом развивая скорость до 30 узлов. Автономность плавания составляет 30 суток.
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Комментарии
Армия , Александр Моисеев , Совет Федерации , Северная верфь
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