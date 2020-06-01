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Раскрыты подробности исчезновения украинского военного на границе с Крымом 

Lenta.ru 20 минут назад
Украинского военного могли похитить на границе с Крымом
Фото: РИА Новости
Раскрыты подробности исчезновения в районе полуострова Чонгар около украинско-российской границы военнослужащего 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгения Добринского. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на начальника службы по связям с общественностью командования десантно-штурмовых войск ВСУ Валентина Шевченко.
По предварительным данным, Добринский мог быть похищен. Неподалеку от несения им службы были обнаружены следы борьбы. В ВСУ подчеркнули, что военный находился на наблюдательном посту на расстоянии километра от границы с Крымом.
«Хочу отметить, что особый состав, который задействован в несении службы в данном районе имеет при себе оружие, боеприпасы и средства радиосвязи. На этих военных объектах проводилось дежурство по несколько военнослужащих. Хотим сразу сказать, что оружие и амуниция данного военнослужащего в наличии», — сообщил Шевченко.
Он добавил, что вместе с Добринским было еще несколько украинских военных. Все обстоятельства, детали и факты происшествия сейчас выясняют правоохранители.
Отсутствие военнослужащего на наблюдательном посту заметили ранним утром 30 мая. Начался поиск, однако он оказался безрезультатным. Боец не отвечает на телефонные звонки.
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Комментарии 1
Армия , В мире , Украина , Республика Крым
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