Министерство обороны Индии закупит 156 БМП-2 

Военное ведомство уже одобрило сделку, сообщило Управление артиллерийских заводов Индии. На предприятии реализация программы "Делай в Индии " достигла 99,6 процента

Боевые машины БМП-2 производят на государственном военном заводе в округе Медак..

Лицензию на производство трех тысяч БМП-2 Индия получила еще в 1984 году. С того времени в стране уже выпустили около 2,5 тысячи машин. Как прокомментировали в Федеральной службе по военно-техническому сотрудичеству, Индия не обращалась с заявлениями о покупке дополнительных партий машин пехоты.