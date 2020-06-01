29 мая 2020 года в воздухе над нейтральными водами Черного и Балтийского морей дежурными частями ПВО Западного и Южного военных округов Российской Федерации были опознаны и своевременно перехвачены стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США. Перехват осуществляли истребители ВВС РФ Су-27П и Су-30СМ. Российские самолеты приблизились к американским бомбардировщикам на безопасное расстояние для идентифицирования. После сближения самолеты США изменяли траекторию полета и удалялись от границ Российской Федерации. Все происходящее снимали камеры на бортах российских истребителей, которые после выполнения поставленной задачи благополучно вернулись на свои аэродромы базирования.
Перехват бомбардировщиков США попал на видео
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