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Названы три причины выхода США из Договора по открытому небу 

Мария Иванова и ещё 2 25 минут назад
Как США закроют небо
Фото: flickr.com, Alan Wilson
Автор китайского портала «Чжунго цзюньван» Цянь Лиянь назвал три причины, побудившие США выйти из Договора по открытому небу. Главной причиной, по его мнению, стало желание добиться конкурентного стратегического преимущества перед Россией.
Как писал «Рамблер», ранее решение о выходе из договора принял президент США Дональд Трамп. Сообщалось, что в администрации Трампа анализировали издержки и выгоду участия Штатов в соглашении и в итоге сочли документ невыгодным. При этом главной причиной выхода Штатов из договора были названы нарушения со стороны России.
Цянь Лиянь отметил, что по договору разрешение фотооборудования, используемого для воздушной разведки, не может превышать 0,3 метра. По его словам, для США гораздо выгоднее использовать свои разведывательные спутники. Автор подчеркнул, что у США намного больше передовых спутников, чем у РФ. Эти аппараты могут проводить глубокую и интенсивную разведку против России.
«Другими словами, для России важность наблюдения с помощью самолетов-разведчиков намного выше, и выход США [из договора — прим.ред.] наносит ей больший ущерб», — подчеркнул автор.
Второй причиной Цянь Лиянь назвал намерение США сделать европейских союзников зависимыми от американской техники. Он отметил, что у многих европейских стран нет собственных разведывательных спутников, поэтому они могут полагаться только на разведывательные самолеты для получения информации о России.
Третья причина, по версиии автора, — желание США легитимизировать обновление ядерного арсенала и укрепление противоракетной обороны, обвинив Россию в нарушениях.
Цянь Лиянь считает, что решения последних лет о выходе из международных договоров говорят о снижении национальной мощи США. Страна больше не опирается на собственные силы для давления на противников, а провоцирует государства конкурировать между собой.
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Комментарии 3
Армия , Статьи , ДРСМД , протесты Франция , Дональд Трамп , США
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