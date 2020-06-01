Как США закроют небо

Безумные фантазии, странные предлоги и нечестные приемы — вот то, чем руководствуется Америка в международной политике, уверен автор. Он рассказывает о трех причинах, почему США намерены выйти из Договора по открытому небу. Все они связаны с «общим врагом» — Россией

Президент США Дональд Трамп 21 мая сообщил, что Америка планирует выйти из Договора по открытому небу, заключенному с союзниками и Россией, на том основании, что Россия нарушила установленные договором правила. В тот же день Госдепартамент США выпустил заявление, что Соединенные Штаты считают, что продолжение участия в Договоре по открытому небу больше не отвечает американским интересам, и они намерены официально выйти из договора через шесть месяцев, если Россия не «вернется к его соблюдению».

Франция, Германия и Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году. В настоящее время в нем насчитывается более 30 государств-участников, в том числе Россия, США, Канада Украина . Согласно договору, стороны могут проводить невооруженную воздушную разведку на территории друг друга с целью проверки выполнения ими международного договора о контроле над вооружениями в целях повышения военной прозрачности. Решение Соединенных Штатов выйти из соглашения серьезно подрывает взаимное стратегическое доверие между Россией и Америкой, а также европейскими странами, в результате чего вновь наносится серьезный удар по международной системе контроля над вооружениями, и это вызвало широкую международную обеспокоенность.

Итак, какими планами руководствуются США, выходя из Договора по открытому небу?

Во-первых, это попытка добиться конкурентного стратегического преимущества перед Россией. Согласно положениям договора, разрешение фотооборудования на местности, используемого для воздушной разведки, не может превышать 0,3 метра, и это не имеет никаких преимуществ по сравнению с активными разведывательными спутниками, имеющимися у Соединенных Штатов. США обладают гораздо большим, чем Россия, числом передовых спутников, которые могут осуществлять бессрочную, всестороннюю и высокоэффективную разведку в отношении России. Другими словами, для России важность наблюдения с помощью самолетов-разведчиков намного выше, и после ухода США нанесенный ей ущерб также будет соответственно больше.

Во-вторых, это возможность давить на европейских союзников, активно пользующихся американской наземной военной техникой. По статистике, все страны-участницы договора проводят около ста разведывательных полетов над территориями друг друга каждый год, 42 из них направлены против России. Помимо США и России, большинство других участников Договора по открытому небу являются европейскими странами. Многие из этих государств не имеют собственных разведывательных спутников и могут полагаться только на разведывательные самолеты для получения информации о России. В определенной степени существование договора является важной причиной, по которой европейские страны чувствуют себя «спокойно» рядом с Россией и могут пожинать «дивиденды мира».

Однако, по мнению Соединенных Штатов, если представлять Россию как общего врага США и Европы, то это лишний раз подчеркнет важность Америки в области безопасности. Поэтому Штаты хотят воспользоваться возможностью, чтобы надавить на европейских союзников и собрать больше реальных денег за так называемую «крышу». В прошлом году Соединенные Штаты вышли из ДРСМД, в этом году — из Договора по открытому небу — и все это с целью по оказания давления на союзников в Европе и усиления их зависимости от американской техники.

В-третьих, это надежда «вернуть имя» собственной развитой военной мощи. Названной причиной выхода США из Договора по открытому небу является невыполнение Россией пунктов договора: она ввела «летные ограничения» для Соединенных Штатов, а также сократила продолжительность разведывательных полетов над своим анклавом —Калининградом. Однако при этом Штаты ни слова не говорят о собственной практике включать Гавайские острова и другие места в области «летных ограничений». В итоге, надев шляпу «нарушителя мира» на голову противоположной стороны, они будут выглядеть более «справедливыми» и не только повысят «легитимность» собственного обновления ядерного арсенала и укрепления противоракетной обороны, но и им также будет гораздо удобнее перетягивать на свою сторону союзников. С этой точки зрения, продление единственного оставшегося между Соединенными Штатами и Россией договора о контроле над вооружениями (Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-III) в феврале следующего года, вероятно, окажется очень затруднительным.

Несмотря на эти грандиозные планы, решение Соединенных Штатов выйти из договора вызвало сильную волну протестов как внутри страны, так и за рубежом. Председатель Комитета Палаты представителей США по иностранным делам Элиот Энгель и председатель Комитета по делам вооруженных сил Конгресса Адам Смит по очереди написали письма государственному секретарю Майку Помпео и министру обороны Марку Эсперу , отметив, что администрация Трампа не проинформировала Конгресс и не созвала совещание до подачи уведомления о выходе из договора заинтересованным сторонам. Оба дипломата потребовали объяснить это «преднамеренное нарушение». Европейские страны также не пожелали оставаться «в дураках»: 22 мая Франция, Германия и министры иностранных дел десяти других европейских стран выступили с совместным заявлением, в котором выразили сожаление по поводу решения США выйти из Договора по открытому небу, и заявили, что выход Штатов не означает, что договор будет признан недействительным, выразив таким образом готовность продолжать соблюдать условия соглашения.

С другой стороны, все «решения о выходе из союзов» и «расторжения договоров» Соединенных Штатов в последние годы также в некоторой степени демонстрируют снижение их национальной мощи. Долгое время Америка опиралась на собственные силы в оказании давления на противников, действуя по принципу «много силы — мало стратегии». Сегодняшние США добровольно провоцируют крупные державы конкурировать между собой, однако они не имеют абсолютного преимущества в национальной мощи, поэтому Америка обязательно дискредитирует или запугивает стратегических конкурентов посредством «постановки неудобных тем», а также использует любую возможность для создания защитного альянса против соперников. В этом процессе могут быть придуманы и использованы любые безумные фантазии, странные предлоги и нечестные приемы.

В Китае есть такое выражение: искусство осла из Гуйчжоу иссякло (выбиться из сил, выдохнуться, исчерпать все средства — прим. пер.). Конечно, люди с бо́льшим энтузиазмом принимаются за дело, нежели ослы, и если какой-то прием не работает, они будут обдумывать новые пути достижения результата. В будущем мы, возможно, увидим больше демонстраций «богатого воображения» Соединенных Штатов.