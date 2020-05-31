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Пенсионер рассказал о появлении яхты Гитлера в Великобритании 

Lenta.ru 1 час назад
Пенсионер рассказал о яхте Гитлера в Великобритании
Фото: AP
Шотландский пенсионер Сирил Кейсби (Cyril Caseby) рассказал, что видел на немецком корабле Grille, который использовался, в частности, в качестве яхты для фюрера Великогерманского рейха Адольфа Гитлера. Об этом сообщает The Courier.
По словам Кейсби, он увидел Grille в 1945 году на военно-морской верфи в Абердине, куда корабль доставили из Норвегии. Судно было захвачено британским флотом в качестве репарации за ущерб, причиненный во время войны. «Я видел, как оно вошло [в порт] и как при швартовке передняя часть поцарапалась и немного повредилась», — вспоминает шотландец, которому в то время было 14-15 лет. От корабля тогда отломилось несколько деревянных обломков, один из которых Кейсби забрал себе и хранил в течение 13 лет в ящике с носками, пока его не выкинула его мать.
Мужчина признался, что тогда очень хотел подняться на борт Grille и все-таки сделал это, когда вокруг никого не было. «Я мог лишь ходить по палубе и смотреть в окна, так как все было заперто. Выглядело не очень роскошно, но с тому моменту многое было демонтировано. Яхта выглядела достаточно мореходной», — добавил Кейсби.
«Как я себя чувствовал в тот момент? Немного нервничал, поскольку мне нельзя было там находиться, но осознавал тот факт, что хожу там, где ходил Гитлер. Это вызывало чувство дискомфорта», — признался пенсионер.
Grille был построен в первой половине 1930-х годов в нацистской Германии и относился к типу авизо — небольших военных быстроходных кораблей. Корабль имел вооружение в виде трех 127-миллиметровых орудий и несколько зенитных установок, а также был приспособлен для применения в качестве минного заградителя. После завершения строительства Grille использовался в основном как яхта для Адольфа Гитлера, он наблюдал с нее за военно-морскими парадами и принимал там высокопоставленных гостей. Во время войны корабль служил учебным судном и был штаб-квартирой командования кригсмарине в Норвегии.
После захвата британскими моряками Grille несколько лет стоял в доке в порту в Англии, пока не был продан ливанскому бизнесмену, который, как пишет The Courier, осуществил данную сделку в интересах тогдашнего короля Египта и Судана Фарука I, не желавшего, чтобы его имя связывали с нацистами. Однако в Бейруте корабль был подорван диверсантами Хаганы, и, хотя судно получило лишь незначительный ущерб, монарх потерял интерес к покупке. Ливанский предприниматель отправил Grille в Нью-Йорк, где тот несколько лет стоял в качестве туристической достопримечательности. Покупатель на корабль не нашелся, и в итоге в 1951 году его продали на металлолом и распилили.
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Комментарии
Армия , В мире , Норвегия , Великобритания
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