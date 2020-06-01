Почетный караул вернулся на Мамаев курган 

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Рота почетного караула вновь заступила на пост №1 на Мамаевом кургане в Волгограде , сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

После введения режима самоизоляции солдат, несших вахту у вечного огня, убрали с постов. Ко Дню Победы мемориал даже закрыли для посещения.

В эти дни военнослужащие патрулировали территорию комплекса, а также обеспечивали охрану с помощью технических средств.

Ограничительные меры в регионе продлили до 16 июня.

Тем временем личный состав Волгоградского гарнизона возобновил подготовку к параду, посвященному 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В репетициях участвует более 30 единиц боевой техники и 1400 человек.