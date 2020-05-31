В России ответили на «угрозу» Крымскому мосту

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Так специалист прокомментировал прошедшие на Украине испытания, в ходе которых военные запустили две противокорабельные ракеты "Нептун". В прошлом году экс-глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что этот комплекс якобы сможет за "несколько минут" уничтожить Крымский мост.

Литовкин назвал подобные утверждения надуванием щек и напомнил, что российский полуостров надежно защищен.

"У нас там есть авиационные полки: истребительные, штурмовые, бомбардировочные. У нас есть полки ПВО вооруженные зенитно-ракетными комплексами, начиная от Тор-М2 и заканчивая С-400. У нас там стоит Черноморский флот с ракетами на борту", — рассказал он.

Украинские ракеты Литовкин назвал старыми советскими образцами, которые могут "только рыбу кормить" в Черном море.