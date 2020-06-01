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Украину обвинили в переброске в Донбасс колонн военной техники 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
ВСУ перебросили в Донбасс 50 единиц техники
Фото: ТАСС
Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили к населенным пунктам у Мариуполя Донецкой области свыше 50 единиц тяжелой гусеничной техники и военных грузовиков. Об этом сообщает «Донецкое агенство новостей» со ссылкой на Народную милицию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
«За прошедшие сутки выявлено размещение техники в районе сел Зачатовка и Красная Поляна, где по дорогам общего пользования перемещались колонны, в составе трех гусеничных минных заградителей, более 50 единиц тяжелой гусеничной техники и грузовиков, отмечается повреждение дорожного покрытия», — заявили в ведомстве.
Украинских силовиков в Народной милиции ДНР обвинили также в переброске техники к Донецку: двух бронированных машин в село Георгиевка и двух БМП к селу Богдановка. При этом, согласно разведданным ДНР, в селе Калиново у Горловки был размещен зенитный ракетный комплекс «Оса».
29 мая самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) обвинила ВСУ в размещении бронетехники и гаубиц в жилых районах в зоне Операции Объединенных сил (ООС).
Ранее Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщила, что скопление военной техники у линии разграничения замечено сразу на нескольких направлениях. В частности, наблюдатели обнаружили 10 танков вблизи населенного пункта Софиевка в ДНР.
20 мая самопровозглашенные республики Донбасса привели свои воинские подразделения в полную боевую готовность. Причиной такого шага были названы участившиеся обстрелы со стороны Украины.
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Армия , В мире , ОБСЕ , Мариуполь
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