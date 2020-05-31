Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН рассказал, как Россия отреагирует на успешные испытания украинской ракеты «Нептун».

На Украине заявили об успешном испытании ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун». О том, что ракеты поразили цели, информирует «АрміяInform», ссылаясь на главу конструкторского бюро «Луч» из концерна «Укроборонпром» Олега Коростелева.

По его словам, ракеты, поразили цели в Черном море с интервалом в две секунды. Отмечается, что испытания проведены с полигона Алибей в Одесской области. Цели были зафиксированы в море на расстоянии от берега и места пуска в 85 и 110 километрах, уточняет Газета.ru.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН заявил, что украинская ракета создает угрозу российским территориям. Однако, отметил Сивков, России есть, что на это ответить. Причем, ответ укладывается в повседневную деятельность ВМФ.

«Конечно, определенная угроза существует, потому что противокорабельная ракета — это серьезная опасность. Они могут наносить удары даже по военным кораблям ВМФ России. Придется поднимать меры по парированию таких угроз — обеспечивать систему контроля, усиливать систему разведки на черноморском театре военных действий, отслеживать движения украинских кораблей в места вероятного пуска этих ракет и препятствовать их выдвижению туда. Это нормальная повседневная деятельность военно-морского флота», — отметил Константин Сивков.

Военный аналитик подробно рассказал о возможностях украинского оружия, сравнив его характеристики с российским и американским.

«Ракета „Нептун“ — это версия старой советской ракеты Х-35, которая использовалась для комплекса „Уран“ на кораблях и самолетах. Сейчас они (украинские военные конструкторы — прим. НСН) ее переделали, чтобы могли выпускать без российских поставок на собственных предприятиях. Ракета представляет собой устаревшую версию американского „Гарпуна“по основным характеристикам. У России сейчас есть модификации ракет, имеющих дальность примерно в 2-2,5 раза больше чем те, что имеются на Украине», — заявил эксперт.

Ранее Константин Сивков в эфире НСН также подтвердил опасность комплекса «Нептун», но отметил, что Украина пока не обладает возможностью полноценно применять потенциал этой ракеты.