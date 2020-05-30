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Путин: переговоров с США по СНВ-3 не удалось начать 

ИА Regnum и ещё 6 37 минут назад
Путин заявил об отсутствии переговоров по СНВ-3
Фото: РИА Новости
России не удалось начать переговоров с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом 30 мая заявил российский лидер Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ.
«Да и СНВ-3, по сути, скоро закончится, а серьезных переговоров по этой теме важнейшей не только для нас, но и для всего мира, думаю, так и не удалось начать», — сказал Путин.
Глава государства также отметил, что Совету безопасности необходимо определить позицию России в связи с выходом США из договора по открытому небу.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая посол России в США Анатолий Антонов заявил, что ситуация с будущим договора СНВ-3 непростая и грустная. Он добавил, что договор — это баланс интересов между двумя странами.
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Армия , Политика , Анатолий Антонов , Владимир Путин , Совет безопасности РФ , США
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