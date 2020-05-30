Путин заявил об отсутствии переговоров по СНВ-3

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«Да и СНВ-3, по сути, скоро закончится, а серьезных переговоров по этой теме важнейшей не только для нас, но и для всего мира, думаю, так и не удалось начать», — сказал Путин.

Глава государства также отметил, что Совету безопасности необходимо определить позицию России в связи с выходом США из договора по открытому небу.