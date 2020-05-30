«Из-за России»: Пентагон отправляет бригаду в Тунис 

Пентагон намерен отправить в Тунис бригаду военных «на фоне обеспокоенности деятельностью России Ливии ». В США заявили, что РФ оказывает поддержку главкому Ливийской национальной армии Халифе Хафтару «не ради победы в войне, а ради закрепления» в Ливии. В комитете Госдумы по обороне опровергли данные о переброске в Ливию российской боевой авиации.

Соединенные Штаты планируют задействовать в Тунисе одну из своих бригад по оказанию помощи местным силам безопасности на фоне обеспокоенности деятельностью России в Ливии, приводит Reuters заявление Африканского командования США (AFRICOM).

«В то время как Россия продолжает раздувать пламя ливийского конфликта, региональная безопасность в Северной Африке вызывает повышенную обеспокоенность», — говорится в сообщении.

В свою очередь, министерство обороны Туниса заявило, что Соединенные Штаты являются основным партнером в усилиях по наращиванию боеспособности тунисской армии.

Заместитель начальника Управления разведки Африканского командования США генерал Грегори Хэдфилд выразил опасение, что Россия перебрасывает боевую авиацию в Ливию, чтобы подготовить себе плацдарм в этой стране. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он считает, что Россия оказывает поддержку Ливийской национальной армии (ЛНА) и ее командующему Халифе Хафтару «не ради победы в войне, а ради закрепления» в Ливии.

По словам Хэдфилда, Россия через Иран Сирию направила в Ливию 14 истребителей МиГ-29 и Су-24, которые теперь базируются на военно-воздушной базе Эль-Джуфра, находящейся под контролем ЛНА.

Несколько дней назад AFRICOM сообщило о том, что Россия якобы направила свои военные самолеты в Ливию. В качестве причины американские военные назвали поддержку действий наемников, которые участвуют в боях на стороне Хафтара.

«Российский истребитель прибыл в Ливию с авиабазы в России через Сирию, где, насколько известно, его камуфляж перекрасили, чтобы скрыть принадлежность к России», — завили в AFRICOM.

Американские военные считают, что этот истребитель вместе с другими самолетами поддержит в Ливии «группу Вагнера» — российских наемников, за которыми, по версии США, стоит Москва.

«Слишком долго Россия полностью отрицала свою причастность к продолжающемуся ливийскому конфликту. Что ж, сейчас это невозможно отрицать. Мы наблюдали за тем, как Россия направляла истребители четвертого поколения в Ливию, отслеживая каждый этап», — приводятся слова генерала Стивена Таунсенда, командующего AFRICOM.

В заявлении также отмечается, что «ЛНА и частные военные компании не могут получать вооружение и снабжать бойцов без государственной поддержки — поддержки, которую они получают от России».

При этом в качестве доказательств AFRICOM опубликовало на своей странице в Twitter фотографии, на которых якобы запечатлены российские самолеты.

Официальный представитель Пентагона Джонотан Хоффман объявил, что в Ливии могут находиться не менее 14 военных самолетов российского производства. По его словам, речь идет об истребителях Су-24 и МиГ-29.

«США выступают против военных наступлений в этом регионе. Мы просили все стороны, которые там действуют, — россиян, турков и других — прекратить свои действия там. Мы хотим безопасную и стабильную Ливию. Мы уверены, что наша миссия там заключается в дипломатической и контртеррористической поддержке и углублении партнерства», — добавил Хоффман.

Информация о переброске Россией в Ливию боевой авиации не соответствует действительности. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов

«Позиция России хорошо известна: мы выступаем за прекращение кровопролития в Ливии, призываем все стороны конфликта воздержаться от применения оружия и сесть за стол переговоров», — подчеркнул парламентарий.

Они обсудили ситуацию в Ливии, которая сложилась в условиях вооруженного противостояния. Разговор состоялся по инициативе ливийской стороны, отметили в МИД РФ.

«Сомневаюсь, что командующему AFRICOM это невдомек. То ли не разобрался. Или его просто использовали», — добавил сенатор.

Заявления США о поставках Россией истребителей, по мнению Бондарева, больше похоже на какую-то глупость.