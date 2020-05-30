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Россия «клонировала» украинские двигатели 

Lenta.ru 48 минут назад
Россия «клонировала» украинские двигатели
Фото: Ростех
Россия преувеличивает собственные достижения в создании двигательных установок для фрегатов проекта 22350, клонируя и присваивая себе украинские разработки, пишет Defense Express.
Украинское консалтинговое агентство обратило внимание на то, что информация, представленная в мае российским государственным телеканалом «Звезда», согласно которой корабль «Адмирала Головко» проекта 22350 получил «полностью российскую силовую установку», разработанную отечественными специалистами, далека от реальности.
По данным Defense Express, спущенный в мае на воду фрегат мог вообще не получить двигатель либо был оснащен установкой, разработанной с использованием технической документации, полученной Россией от Украины.
«Силовая установка, создаваемая в РФ для этого проекта, фактически является копией того, что производилось на Украине, а не чем-то передовым, созданным в России», — отмечает агентство.
Главная энергетическая установка корабля проекта 22350 включает, в частности, четыре компонента — дизельный турбокомпрессорный двигатель 10Д49 (производства российского «Коломенского завода»), газотурбинный двигатель (ГТД) М90ФР (украинская компания «Зоря — Машпроект»), редуктор РО55Р («Зоря — Машпроект») и систему управления (российский концерн «Аврора».
Defense Express также отмечает, что в 2013 году Россия получила от Украины все комплектующие только для строительства первых двух кораблей проекта 22350. Оборудование для третьего фрегата также было изготовлено, но после ограничения военно-технического сотрудничества между странами из-за присоединения Крыма к России в 2014 году поставки отменили. По этой причине в России начали создание аналогов украинских М90ФР (в рыбинском «Сатурне») и РО55Р (на заводе «Звезда»).
Агентство напоминает, что газотурбинный двигатель был разработан «Сатурном» еще в 2008 году совместно с «Зоря — Машпроект». «Фактически российская сторона владела как минимум полным комплектом технической документации на украинскую газовую турбину, которая серийно производилась в Николаеве», — пишет Defense Express.
К указанному времени на российском предприятии уже «была подготовлена ​​соответствующая база для производства, обслуживания и обеспечения эксплуатации корабельных газотурбинных двигателей».
«И даже при таких, можно сказать, "тепличных" условиях в Рыбинске еще несколько лет потратили на организацию банального копирования украинского ГТД, и это преподносится как большое достижение», — пишет агентство.
Defense Express напоминает, что М90 создали в Николаеве еще в 1985 году, а испытание такого ГТД завершились в 1989 году, «то есть более 30 лет назад». Агентство обращает внимание на то, что «российские аналоги-копии М90ФР» пока нельзя считать полноценными серийными изделиями ввиду небольшого числа изготовленных образцов, а отсутствие соответствующих испытаний в корабельных условиях не позволяют сделать выводы об их превосходстве над украинским оригиналом.
В июле 2019 года издание The Drive написало, что головной фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350 является самым современным российским боевым кораблем, однако не отправляется в дальнее плавание без буксировочной техники, что обнажает проблемы ВМФ России.
В сентябре 2018 года генеральный директор «Северной верфи» Игорь Пономарев заявил, что только четвертый российский фрегат проекта 22350 получит полностью российскую силовую установку, в отличие от предшествующих ему трех кораблей, оснащаемых турбинами украинского производства.
В мае 2016 года вице-президент по военному кораблестроению Объединенной судостроительной корпорации Игорь Пономарев сообщил, что Россия полностью получила от Украины после обострения взаимоотношений в марте 2014 года оборудование для первых двух фрегатов и частично — для третьего.
В настоящее время ВМФ России располагает одним («Адмирал Горшков») фрегатом проекта 22350, второй корабль («Адмирал Касатонов») завершает испытания. Всего запланировано построить восемь кораблей проекта 22350.
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Армия , Игорь Пономарев , Объединенная судостроительная корпорация , Завод "Звезда" , Северная верфь , Коломенский завод , ТК "Звезда"
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