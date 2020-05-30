Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Атомную подлодку «Вепрь» после модернизации передадут флоту в конце июня 

ТАСС 22 минуты назад
Подлодку «Вепрь» передадут флоту в конце июня
Фото: Wikipedia
Атомная подводная лодка (АПЛ) "Вепрь" проекта 971 шифр "Щука-Б" Северного флота завершила испытания после ремонта и модернизации, ее передача флоту ожидается в третьей декаде июня. Об этом ТАСС сообщил в субботу источник в оборонно-промышленном комплексе.
"АПЛ "Вепрь" полностью завершила программу испытаний. Подлодка некоторое время назад вернулась для устранения замечаний на завод "Нерпа", где ранее проходила ремонт. Эта работа продлится примерно месяц, после краткого докования, в третьей декаде июня, она будет передана флоту", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе Центра судоремонта "Звездочка" (входит в ОСК), филиалом которого является судоремонтный завод "Нерпа", не стали комментировать информацию от источника ТАСС.
Главком ВМФ адмирал Николай Евменов в интервью "Красной Звезде" сообщал, что "Вепрь" должен был вернуться в состав ВМФ в апреле.
Многоцелевые АПЛ проекта 971 разработаны в Санкт-Петербургском морском бюро машиностроения "Малахит". "Вепрь" строился на "Севмаше" (входит в ОСК) и был передан ВМФ в 1995 году. Основное вооружение субмарин этого проекта — ракетный комплекс "Калибр-ПЛ".
Видео дня. «Сними трусы, сожги диван»: главные тренды на самоизоляции
ТАСС: последние новости
Источник: ливийская армия выбила силы ПНС из района Эль-Хира под Триполи Источник: ливийская армия выбила силы ПНС из района Эль-Хира под Триполи В Ростехе заявили, что убойность торпед увеличат за счет новой системы наведения В Ростехе заявили, что убойность торпед увеличат за счет новой системы наведения Россия определила боевиков, предположительно причастных к теракту в Идлибе Россия определила боевиков, предположительно причастных к теракту в Идлибе
Комментарии
Армия , Оружие , Николай Евменов , СПМБМ Малахит , Центр судоремонта "Звездочка" , Завод "Нерпа" , Севмаш , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
В США родилась странная девочка
В США родилась странная девочка
«Торжество смерти»: Невзоров об акции «Бессмертный полк»
«Торжество смерти»: Невзоров об акции «Бессмертный полк»
Надгробия русского криминала
Надгробия русского криминала
В Москве задержан Сергей Митрохин
В Москве задержан Сергей Митрохин
Видео
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
00:08
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
01:23
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
Происшествия
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
00:09
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
Армия
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
00:23
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
00:15
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
В мире Наука и техника
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
00:30
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
Армия
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
00:59
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
Общество
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
01:08
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
Общество
Девушка легла под поезд и попала на видео
01:48
Девушка легла под поезд и попала на видео
Происшествия
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
01:18
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение