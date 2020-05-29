Россия расширит свои базы в Сирии

Президент России Владимир Путин в рамках соглашения между Москвой и Дамаском от 2015 года о присутствии российских войск в Сирии подписал распоряжение, согласовывающее передачу военным дополнительной недвижимости и акватории.

Двумя неделями ранее спецпредставитель Соединенных Штатов по взаимодействию с Сирией Джеймс Джеффри признал военные успехи России на сирийской земле. В ходе своего выступления на видеоконференции Гудзоновского института он напомнил, что задачами российской стороны в Арабской республике являются защита своих военных баз и крупных экономических инвестиций.

По словам дипломата, Москва уверена: присутствие в Сирии поможет ей в целом достичь значимых целей на геополитической арене. При этом он указал, что Россия якобы недовольна президентом Сирии Башаром Асадом , но альтернативы ему не видит.

«Они, действительно, весьма успешны в военном смысле в Сирии. Проблема в том, что нет политического выхода из-за проблем с Асадом. Наша задача — представить им путь вперед через ООН , при поддержке ООН. Но это требует, чтобы они до какой-то степени дистанцировались от Асада и иранцев», — пояснил сотрудник Белого дома.

Он выразил уверенность в том, что американцам нельзя покидать Сирию, передает ливанский портал Al Masdar News.

«Наше военное присутствие, хотя и небольшое, важно для общей картины. Поэтому мы призываем конгресс, американский народ, президента сохранить эти силы [в Сирии], но опять-таки это не Афганистан, это не Вьетнам, это не трясина», — сказал Джеффри.

Дипломат также указал, что одной из целей США является создание проблем для российской стороны в Сирии.

«Моя задача — сделать это болотом для русских», — сказал представитель администрации президента США , пообещав, что Соединенные Штаты будут и впредь отказывать России в ее, по-видимому, наиболее желанных целях в Сирии, одной из которых является признание легитимности Башара Асада на посту президента.

В прошлом месяце в Сирии прошел испытания новейший российский танк Т-14 на тяжелой гусеничной платформе «Армата». Об этом сообщил глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Это [испытания в САР], во-первых, существенно влияет на то, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях: в Сирии, как вы понимаете, именно такого рода испытания, поэтому мы учли все нюансы для того, чтобы в финальном облике, который будет поставляться в Сирию, эти все моменты были отражены», — обратил внимание министр в эфире телеканала «Россия 1».

В том же месяце США продемонстрировали свою военную мощь, испытав в действии истребитель пятого поколения F-35A Lightning II в Сирии. Снимки этого полета разместили в официальном Twitter-аккаунте международной антитеррористической коалиции, возглавляемой Вашингтоном.

По информации Al-Masdar News, американский истребитель заметили в небе над провинциями Дейр-эз-Зор и Хасака, то есть в непосредственной близости от аэродрома Камышлы: там сейчас располагается база российских военных.

Необходимо добавить, что само присутствие США в Сирии незаконно, поскольку Вашингтон, в отличие от России, не получил на это санкции местных властей.

В очередной раз на это указал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ноябре прошлого года. Он подчеркнул, что действия США и возглавляемой ими международной коалиции в этой стране противоречат международному праву.

Глава российского дипведомства предположил, что Соединенные Штаты используют защиту нефтяных месторождений САР от боевиков «Исламского государства» (террористическая группировка запрещена в России) как предлог, чтобы остаться в республике.

В начале 2019 года об этом говорил и Путин.