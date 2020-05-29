Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военные успехи: Россия расширит базы в Сирии 

Газета.Ru 46 минут назад
Россия расширит свои базы в Сирии
Фото: Reuters
Дамаск передаст российским военным дополнительную недвижимость и акватории в Сирии — соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин в рамках соглашения между РФ и САР от 2015 года. Чуть ранее спецпредставитель Соединенных Штатов по взаимодействию с Сирией Джеймс Джеффри указал, что одной из целей США является создание проблем для российской стороны в Сирии.
Президент России Владимир Путин в рамках соглашения между Москвой и Дамаском от 2015 года о присутствии российских войск в Сирии подписал распоряжение, согласовывающее передачу военным дополнительной недвижимости и акватории.
Двумя неделями ранее спецпредставитель Соединенных Штатов по взаимодействию с Сирией Джеймс Джеффри признал военные успехи России на сирийской земле. В ходе своего выступления на видеоконференции Гудзоновского института он напомнил, что задачами российской стороны в Арабской республике являются защита своих военных баз и крупных экономических инвестиций.
По словам дипломата, Москва уверена: присутствие в Сирии поможет ей в целом достичь значимых целей на геополитической арене. При этом он указал, что Россия якобы недовольна президентом Сирии Башаром Асадом, но альтернативы ему не видит.
«Они, действительно, весьма успешны в военном смысле в Сирии. Проблема в том, что нет политического выхода из-за проблем с Асадом. Наша задача — представить им путь вперед через ООН, при поддержке ООН. Но это требует, чтобы они до какой-то степени дистанцировались от Асада и иранцев», — пояснил сотрудник Белого дома.
Он выразил уверенность в том, что американцам нельзя покидать Сирию, передает ливанский портал Al Masdar News.
«Наше военное присутствие, хотя и небольшое, важно для общей картины. Поэтому мы призываем конгресс, американский народ, президента сохранить эти силы [в Сирии], но опять-таки это не Афганистан, это не Вьетнам, это не трясина», — сказал Джеффри.
Дипломат также указал, что одной из целей США является создание проблем для российской стороны в Сирии.
«Моя задача — сделать это болотом для русских», — сказал представитель администрации президента США, пообещав, что Соединенные Штаты будут и впредь отказывать России в ее, по-видимому, наиболее желанных целях в Сирии, одной из которых является признание легитимности Башара Асада на посту президента.
В прошлом месяце в Сирии прошел испытания новейший российский танк Т-14 на тяжелой гусеничной платформе «Армата». Об этом сообщил глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.
«Это [испытания в САР], во-первых, существенно влияет на то, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях: в Сирии, как вы понимаете, именно такого рода испытания, поэтому мы учли все нюансы для того, чтобы в финальном облике, который будет поставляться в Сирию, эти все моменты были отражены», — обратил внимание министр в эфире телеканала «Россия 1».
В том же месяце США продемонстрировали свою военную мощь, испытав в действии истребитель пятого поколения F-35A Lightning II в Сирии. Снимки этого полета разместили в официальном Twitter-аккаунте международной антитеррористической коалиции, возглавляемой Вашингтоном.
По информации Al-Masdar News, американский истребитель заметили в небе над провинциями Дейр-эз-Зор и Хасака, то есть в непосредственной близости от аэродрома Камышлы: там сейчас располагается база российских военных.
Необходимо добавить, что само присутствие США в Сирии незаконно, поскольку Вашингтон, в отличие от России, не получил на это санкции местных властей.
В очередной раз на это указал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ноябре прошлого года. Он подчеркнул, что действия США и возглавляемой ими международной коалиции в этой стране противоречат международному праву.
Глава российского дипведомства предположил, что Соединенные Штаты используют защиту нефтяных месторождений САР от боевиков «Исламского государства» (террористическая группировка запрещена в России) как предлог, чтобы остаться в республике.
В начале 2019 года об этом говорил и Путин.
«Американские военнослужащие находятся на территории Сирийской Арабской Республики незаконно. Для их нахождения там нет никаких оснований международно-правового характера: нет ни приглашения законного легитимного правительства, ни решения Совета безопасности Организации Объединенных наций», — подчеркнул глава государства на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров, отвечая на вопрос о позиции РФ по присутствию Соединенных Штатов в Сирии.
Видео дня. «Сними трусы, сожги диван»: главные тренды на самоизоляции
Газета.Ru: последние новости
ВМС США опубликовали кадры перехвата своего самолета российскими Су-35 ВМС США опубликовали кадры перехвата своего самолета российскими Су-35 Надавить на Россию и Китай: США говорят о ядерном взрыве Надавить на Россию и Китай: США говорят о ядерном взрыве США продолжают обвинять Россию в причастности к ливийскому конфликту США продолжают обвинять Россию в причастности к ливийскому конфликту
Комментарии 4
Армия , Башар Асад , Сергей Лавров , Владимир Путин , Совбез ООН , ООН , Администрация США , Дамаск , Москва , Сар , Сирия , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
Ольга Куриленко показала откровенное фото
Ольга Куриленко показала откровенное фото
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Названа причина развода Гагариной
Названа причина развода Гагариной
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
00:08
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
01:23
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
Происшествия
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
00:09
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
Армия
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
00:23
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
00:15
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
В мире Наука и техника
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
00:30
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
Армия
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
00:59
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
Общество
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
01:08
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
Общество
Девушка легла под поезд и попала на видео
01:48
Девушка легла под поезд и попала на видео
Происшествия
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
01:18
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение