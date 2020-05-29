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Российские Су-27 и Су-30 подняли на перехват бомбардировщиков США 

News.ru 1 час назад
Два стратегических бомбардировщика США были замечаны акватории Чёрного моря. Истребители Су-27 и Су-30 были подняты на их перехват, сообщили в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве подчеркнули, что американские бомбардировщики удалились от границ России после приближения Су-27 и Су-30, передаёт ТАСС.
Как ранее писал NEWS.ru, два российских истребителя перехватили 26 мая американский самолёт-разведчик Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба шестого флота ВМС США. Перехват проходил над Средиземным морем и длился 64 минуты. Американская сторона утверждает, что маневр был проведен «небезопасно и непрофессионально». По информации ВМС США, российские истребители одновременно приблизились к американскому самолёту с двух сторон и лишили Poseidon «возможности безопасно маневрировать».
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Армия , ИТАР-ТАСС , США
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