Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Вооружена до зубов»: китайское СМИ оценило новую российскую подлодку 

РИА Новости и ещё 5 5 часов назад
«Вооружена до зубов»: СМИ оценили российскую подлодку
Фото: РИА Новости
Китайское издание "Гуанмин жибао" рассказало о российской подводной лодке пятого поколения проекта 545 "Лайка".
Водоизмещение подлодки будет составлять около 11,34 тысячи тонн, а скорость — 35 узлов. Предельная глубина погружения "Лайки" — 600 метров, а автономность по запасу провизии — 90 дней. Ее разработало конструкторское бюро "Малахит".
Корпус будет обшит несколькими слоями композиционных материалов с шумоподавляющими свойствами. Поэтому она должна быть тише лодок проекта "Ясень". При этом у "Лайки" будет единая интегрированная система управления с искусственным интеллектом. Согласно ожиданиям, подлодка будет находиться в строю 52 года.
Издание также перечислило и виды оружия, которые может нести "Лайка": среди них — крылатые ракеты 3М-14 "Калибр", противокорабельные ракеты 3М-55 "Оникс", переносной зенитный ракетный комплекс "Игла", гиперзвуковые ракеты ЗМ-22 "Циркон", подводные ракеты "Хищник", торпеды "Физик-1", а также мини-торпеды МТПК-1, мини-ракеты ПМР-2 и другие.
"Можно сказать, что "Лайка" вооружена до зубов", — говорится в статье.
"Лайка", согласно задачам ВМФ, должна быть многоцелевой подлодкой с модульной конструкцией.
Издание отметило, что между кормовой частью командной рубки и кормой располагаются системы вертикального пуска крылатых ракет. Их в случае необходимости можно заменить модулем пуска баллистических ракет.
Подобные изменения должны снизить потребность в числе подводных лодок на задании, что также позволить уменьшить число матросов и обслуживающего персонала. Это, как подчеркивается в статье, поможет сэкономить "немало денег".
Однако издание напомнило о мнении, что на практике замена боевых модулей и оборудования — сложное дело, которое требует много сил и средств. Кроме того, из-за малого тоннажа на подлодке теоретически сложно разместить достаточное число баллистических ракет.
Видео дня. «Сними трусы, сожги диван»: главные тренды на самоизоляции
Последние новости
Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
Комментарии
Армия , Войска , Оружие
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США родилась странная девочка
В США родилась странная девочка
«Торжество смерти»: Невзоров об акции «Бессмертный полк»
«Торжество смерти»: Невзоров об акции «Бессмертный полк»
Звезду «Физрука» обвиняли в двойном убийстве
Звезду «Физрука» обвиняли в двойном убийстве
Надгробия русского криминала
Надгробия русского криминала
В Москве задержан Сергей Митрохин
В Москве задержан Сергей Митрохин
Видео
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
00:08
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
01:23
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
Происшествия
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
00:09
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
Армия
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
00:23
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
00:15
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
В мире Наука и техника
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
00:30
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
Армия
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
00:59
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
Общество
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
01:08
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
Общество
Девушка легла под поезд и попала на видео
01:48
Девушка легла под поезд и попала на видео
Происшествия
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
01:18
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение