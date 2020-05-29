Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео 

Во время тренировочных полетов палубный истребитель F-35C Lightning II едва не упал при взлете. Кадры опасного момента опубликовал в Instagram пользователь с ником rcaf_pilot. Как указано в пояснении к видеоролику, запись сделана в ходе испытаний военного самолета: летчики проверяли возможности боевой машины совершить взлет при минимальной мощности стартовой катапульты.

Разработанный американской фирмой Локхид-Мартин F-35C Lightning II является одним из трех многофункциональных истребителей пятого поколения. Первый полет палубного самолета состоялся в 2009 году, а в 2014 году опытный образец F35C осуществил первую посадку на палубу авианосца.