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Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео 

Алевтина Жаркова 59 минут назад
Во время тренировочных полетов палубный истребитель F-35C Lightning II едва не упал при взлете. Кадры опасного момента опубликовал в Instagram пользователь с ником rcaf_pilot. Как указано в пояснении к видеоролику, запись сделана в ходе испытаний военного самолета: летчики проверяли возможности боевой машины совершить взлет при минимальной мощности стартовой катапульты.
Разработанный американской фирмой Локхид-Мартин F-35C Lightning II является одним из трех многофункциональных истребителей пятого поколения. Первый полет палубного самолета состоялся в 2009 году, а в 2014 году опытный образец F35C осуществил первую посадку на палубу авианосца.
Армия , Видео
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