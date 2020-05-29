Летчик-испытатель, Герой России Анатолий Кнышов не согласился с обвинениями пилотов Су-35 в непрофессионализме и назвал американцев наглыми и высокомерными. Об этом сообщает Topwar.
По мнению Кнышова, российские военные делают все в интересах страны и продолжат поступать так же.
«Американцам нужно умерить свой пыл и откровенное высокомерие», — заявил он.
По мнению летчика, о наглости властей США говорят их попытки навязать свое мнение и свои правила всему миру.
«Говорят о непрофессиональных действиях российских пилотов. В таком случае я спорю так: получается, что американцев можно было бы сбить с ног вообще, тогда бы все было профессионально», — заявил он.
Кнышов отметил, что американцы позволяют себе летать там, где они сами представляют опасность.
Как писал «Рамблер», ранее представители Шестого флота ВМС США заявили, что два российских истребителя Су-35 26 мая совершили небезопасный перехват американского патрульного самолета Poseidon P-8A над Средиземным морем.
В ВМС США заявили, что перехват был «непрофессиональным». По словам американских военных, российские самолеты находились очень близко по обе стороны от Poseidon и ограничили его способность безопасно маневрировать. Видео инцидента ВМС опубликовали на YouTube.