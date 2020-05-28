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Власти Москвы раскрыли подробности парада Победы 

News.ru 36 минут назад
Власти Москвы раскрыли подробности парада Победы
Фото: News.ru
Свободного доступа на Красную площадь в день парада Победы не будет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Всегда на день парада приходили по пригласительным билетам. В этот раз ситуация более сложная. Конечно, свободного доступа там не будет, — заявил в эфире телеканала «Россия 24» Собянин.
Также он выразил надежду, что к 24 июня ситуация по коронавирусу в Москве улучшится.
Как писал NEWS.ru, в параде Победы, который пройдёт в Москве 24 июня 2020 года в честь 75-летия со дня окончания Великой Отечественной войны, примут участие около 15 тысяч офицеров и солдат, а также 400 единиц наземной и воздушной техники. Некоторые подразделения из регионов, где эпидемиологическая ситуация остаётся сложной, будут заменены на расчёты Западного военного округа и столичного гарнизона. Заболевших COVID-19 заменят на тех, кто готовится к маршу в резерве. В параде также примет участие батальон из 30 легендарных танков Т-34. Общее время парада составит около полутора часов.
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Комментарии
Армия , Новости Москвы , Правительство Москвы
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