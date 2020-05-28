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МИД допустил выход США из договора о запрете испытаний ядерного оружия 

РИА Новости и ещё 6 1 час назад
США могут выйти из еще одного договора
Фото: РИА Новости
Москва не исключает, что США готовят почву для отзыва своей подписи под договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что в администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
"Схема понятна: сначала идут вымышленные обвинения в адрес других, затем готовится почва для каких-либо вполне очевидных шагов администрации. Как отмечалось ранее российской стороной, мы не исключаем, что Вашингтон таким образом готовит общественное мнение для того, чтобы отозвать свою подпись под договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", — сказала Захарова на брифинге.
Она подчеркнула, что ДВЗЯИ — один из важнейших документов в сфере нераспространения ядерного оружия.
"Также хочу обратить внимание, что подобный алгоритм действий прорабатывался американской администрацией неоднократно через утечки, вброс соответствующих материалов, подготовку статей", — добавила официальный представитель МИД РФ.
США официально уведомили Россию о выходе из Договора по открытому небу
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был подписан в 1996 году, однако ряд стран, включая США и КНР, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить таких испытаний.
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Армия , Мария Захарова , МИД , Администрация США , Washington Post , Москва
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