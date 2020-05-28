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В США изобрели новый способ применения бомб 

Ferra.ru и ещё 2 1 час назад
В США изобрели новый способ применения бомб
Фото: Ferra.ru
Пентагон уже испытал специальную сбрасываемую платформу для военно-транспортных самолётов.
«Российская газета» пишет, что разработку назвали CLEAVER. Это аббревиатура, и она расшифровывается как «грузовой расходуемый летательный аппарат воздушного запуска с увеличенной дальностью полёта». С помощью разработки военные намерены уничтожать движущиеся и стационарные цели.
CLEAVER уже испытали на двух военно-транспортных самолётах: C-130 Hercules и С-17 Globenaster. Сама установка представляет собой платформу с парой закреплённых на боеприпасов, похоже, планирующих бомб AGM-154 Joint Stand-Off Weapon.
Журналисты предполагают, что после выхода из самолёта платформа поворачивается вертикально с помощью парашютов, а затем с неё запускают боеприпасы. Такая разработка позволяет быстро превращать транспортные самолёты в ударные.
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Армия , Оружие , Пентагон , "Российская газета" , США
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