Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ 

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В Ивановском соединении ВДВ прошли плановые учения по десантированию военнослужащих из различных типов самолетов. Более 1000 десантников совершили прыжки с парашютом в ходе учений. Видео плановых занятий по военно-десантной подготовке опубликовано на официальном канале Министерства обороны Российской Федерации . После приземления бойцы объединялись в подразделения и захватывали различные объекты условного противника.

Десантные войска ВДВ предназначены для ведения боевых операций в тылу врага. Основным способом доставки ВДВ в место боевых действий является воздушное десантирование. Таким образом бойцы могут наносить "кинжальные" удары противнику, обходя при этом фортификационные сооружения.