Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ 

Вадим Дроздов 1 час назад
В Ивановском соединении ВДВ прошли плановые учения по десантированию военнослужащих из различных типов самолетов. Более 1000 десантников совершили прыжки с парашютом в ходе учений. Видео плановых занятий по военно-десантной подготовке опубликовано на официальном канале Министерства обороны Российской Федерации. После приземления бойцы объединялись в подразделения и захватывали различные объекты условного противника.
Десантные войска ВДВ предназначены для ведения боевых операций в тылу врага. Основным способом доставки ВДВ в место боевых действий является воздушное десантирование. Таким образом бойцы могут наносить "кинжальные" удары противнику, обходя при этом фортификационные сооружения.
Армия , Видео , Министерство обороны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты тайные эксперименты Пентагона в Грузии
Раскрыты тайные эксперименты Пентагона в Грузии
Маск пожалел: воздушный старт в США провалился
Маск пожалел: воздушный старт в США провалился
«Удар в лицо»: Украина обрушилась на Германию из-за РФ
«Удар в лицо»: Украина обрушилась на Германию из-за РФ
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Раздевшая школьницу до трусов педагог сделала заявление
Раздевшая школьницу до трусов педагог сделала заявление
Видео
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
00:47
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
Армия
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
00:51
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
Происшествия
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
00:48
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
00:33
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
Происшествия
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
00:45
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
01:58
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
00:32
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
00:16
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
01:37
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
Десятилетняя девочка обратила грабителя в бегство и попала на видео
00:29
Десятилетняя девочка обратила грабителя в бегство и попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение