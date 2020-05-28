Путин обратился к пограничникам

Президент РФ Владимир Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником.

"Уважаемые товарищи, поздравляю личный состав и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с днем пограничника. Самые добрые слова вам и вашим близким, — сказал президент в эфире телеканала "Россия-24". — Сегодня мы чествуем защитников российских рубежей, мужественных и смелых людей, которые оберегают безопасность Родины и наших граждан".

Путин отметил, что у пограничной службы богатая история.

"На протяжении веков стражи рубежей Отечества всегда первыми давали отпор врагу, сражались до конца", — добавил он, подчеркнув, что в памяти народа навсегда останутся пограничники, погибшие на посту, защищая страну.

Президент РФ также поблагодарил пограничников "за добросовестную службу, за верность долгу и присяге" и выразил уверенность, что они продолжат с честью служить стране. "В последние годы наши пограничники не раз доказывали свой высочайший профессионализм, равнялись на поколение победителей, достойно выполняли все, даже самые сложные задачи, не раз демонстрировали примеры стойкости и силы духа в боевой обстановке

Нынешнее поколение с честью продолжает легендарные традиции, надежно отстаивает национальные интересы и безопасность России", — сказал Путин.