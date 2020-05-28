Военный порядок по-русски: Сирии предрекли новую власть 

Слухи о том, что президент Сирии Башар Асад скоро покинет свой пост по инициативе России , заняли места в заголовках арабских и западных СМИ. С разницей в деталях пресса обсуждает тему отношений между Кремлём и официальным Дамаском , которые, по этим оценкам, проходят стресс-тест. Это даже заставило некоторых наблюдателей всерьёз рассуждать о кандидатуре возможного лидера Сирии. NEWS.ru связался с бывшим главой сирийской политической оппозиции Бурханом Галиуном с тем, чтобы узнать, есть ли основания говорить о подобных сценариях и полезна ли неизменность позиции по судьбе Асада.

Нарратив о скорой смене власти в Сирии за минувшие недели стал слишком навязчивым. На основании материалов в малоизвестных русскоязычных СМИ и высказываний экс-сотрудников российского МИД западные и арабские наблюдатели успели найти десятки объяснений, почему между руководством России и Арабской Республики возникла дистанция, из-за которой Асада якобы могут исключить из постконфликтного политического устройства. Кажется, что в эту версию поверили даже в Дамаске. Не случайно секретарь сирийского парламента Халед аль-Абуд опубликовал эмоциональный пост в Facebook с предостережением для российского руководства: Асада трогать нельзя. Поверили в это и деятели внешней, то есть проживающей за рубежом сирийской оппозиции, которые стали говорить о вариантах замены сирийского лидера.

Ma Yan/Xinhua/Global Look Press

На ранних этапах гражданского вооружённого конфликта в Сирии одной из наиболее заметных фигур в оппозиции был Бурхан Галиун — политик и социолог, который в 2011 году возглавил Сирийский национальный совет — некогда один из наиболее влиятельных органов сирийской оппозиции. Несмотря на то что эта структура практически потеряла своё влияние, её бывшие члены всё равно на протяжении долгого времени принимали участие в переговорах о Сирии на разных платформах. Галиун вёл работу на конференциях по сирийскому урегулированию в Женеве под эгидой ООН . Он известен сбалансированным взглядом не только на действия антиправительственных движений, но и на роль зарубежных игроков в сирийском конфликте. В разговоре с NEWS.ru бывший лидер Сирийского национального совета рассказал, предчувствует ли скорую отставку сирийского президента и как должна выглядеть политическая архитектура в возможный переходный период.

Бурхан Галиун бывший лидер сирийской политической оппозиции: Думаю, что отставка Асада неизбежна не только из-за преступлений, которые он совершил, но и потому, что Сирии нужно дать возможность нормализовать своё положение на международном уровне и воспользоваться помощью других стран. Сохранение поддержки [Асада] после окончания конфликта и геноцида означало бы, что русские и другие заинтересованные стороны стоят за этой войной, принимают эти катастрофические результаты и несут основной груз ответственности за них.

Галиун считает наступление переходного периода возможным сценарием. По его мнению, в этой ситуации Сирии помогло бы создание военного совета на год или полтора, «чтобы положить конец вооружённой анархии и присутствию различных ополченцев, а также восстановить авторитет государства». По мнению политика, желательно, чтобы ни одно гражданское лицо не было включено в армейские органы власти. Это, по его оценкам, нужно для сохранения максимальной согласованности и дисциплины.

Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Поддержание дисциплины здесь происходит автоматически. Этот военный совет должен работать под российским руководством, и только. Но в согласии с другими уполномоченными государствами, — отмечает Галиун.

Однако оппозиционер полагает, что необходимо подчеркнуть переходный характер военного управления, уравновесив его созданием совета сирийских экспертов, или переходной администрации, который будет заниматься такими гражданскими вопросами, как дела заключённых, перемещённых лиц и беженцев, методами восстановления их прав, а также проектами по реформированию экономической, культурной и образовательной политики, чтобы подготовить почву для перехода на следующий этап.

Я думаю, условие того, чтобы оба совета работали хорошо, заключается в передаче непосредственной власти Асада вице-президенту, который может политически влиять на процесс и который будет представлять высшую власть, координируя работу двух учреждений, контролируя их надлежащее функционирование и разрешая споры, — допускает Галиун.

По его мнению, российская сторона могла бы согласиться на сохранение в этой должности нынешнего вице-президента Фарука аль-Шараа.

Таким образом, параллельно могли бы существовать два переходных института, резюмирует Галиун. Во-первых, военный совет мог бы взять на себя всю полноту власти в первый год с небольшим, чтобы решить проблему вооружённой анархии и трудностей вокруг военного и силового аппарата. Во-вторых, на втором этапе в свои полномочия смог бы вступить совет экспертов, чтобы подготовить политический переход через полтора года. Галиун считает, что переходный период гипотетически занял бы всего три года и закончился свободными выборами. Однако оппозиционер подчёркивает: всё это должно проходить под эгидой и по согласованию с ООН и в рамках резолюции 2254 Совета безопасности.

Вопрос только в том, как на это будут смотреть традиционные партнёры России в Сирии — Турция и Иран. За последнее время слишком много стран стали важными элементами сирийского уравнения, осложнив тем самым составление потенциальной дорожной карты.