Определены взорвавшие турецкий конвой в Сирии боевики 

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Взрыв самодельного устройства в сирийской провинции Идлиб , по предварительным данным, был совершен террористами группировки «Аль-Исламад-Туркестани». В результате взрыва погиб турецкий военнослужащий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Олега Журавлева.

Он отметил, что боевики привели устройство в действие, когда военная колонна двигалась по трассе М4 вблизи склада с боеприпасами группировки.

Ранее сообщалось, что в результате теракта были тяжело ранены двое турецких военных. Их на вертолетах доставили в госпиталь. Видео взрыва случайно попало в кадр пролетающего неподалеку квадракоптера.