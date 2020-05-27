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Определены взорвавшие турецкий конвой в Сирии боевики 

Lenta.ru 1 час назад
Определены взорвавшие турецкий конвой в Сирии боевики
Фото: Turkish Defense Ministry / АР
Взрыв самодельного устройства в сирийской провинции Идлиб, по предварительным данным, был совершен террористами группировки «Аль-Исламад-Туркестани». В результате взрыва погиб турецкий военнослужащий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Олега Журавлева.
Он отметил, что боевики привели устройство в действие, когда военная колонна двигалась по трассе М4 вблизи склада с боеприпасами группировки.
Ранее сообщалось, что в результате теракта были тяжело ранены двое турецких военных. Их на вертолетах доставили в госпиталь. Видео взрыва случайно попало в кадр пролетающего неподалеку квадракоптера.
5 марта на переговорах в Москве президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о режиме прекращения огня в Идлибе. По условиям дополнительного протокола, прекращаются все боевые действия на линии соприкосновения в регионе, а также создается коридор безопасности вдоль трассы M4, проходящей через провинцию. Поводом для переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, в результате которого в январе-феврале Турция лишилась как минимум 62 военнослужащих.
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Армия , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , Идлиб , Сирия
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