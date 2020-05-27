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Пентагон раскрыл маршрут переброски 14 самолетов ВКС России в Ливию 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыт маршрут переброски самолетов ВКС РФ в Ливию
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Российские истребители МиГ-29 и фронтовые бомбардировщики Су-24 были переброшены в Ливию из России транзитом через Сирию. Такие данные раскрыли в пресс-службе Африканского командования Вооруженных сил США.
В Пентагоне утверждают, что самолеты из состава Воздушно-космических сил (ВКС) России совершили перелет из РФ на авиабазу Хмеймим, где базируется российская авиагруппировка в Сирии. Там их перекрасили, избавив от опознавательных знаков ВКС. Затем перекрашенные истребители и бомбардировщики отправились в Ливию, где сначала дозаправились в аэропорту Тобрука (в этом городе заседает ливийская палата представителей, поддерживающая командующего национальной армией фельдмаршала Халифу Хафтара), а после прибыли на авиабазу аль-Джуфра, которая находится в 600 километрах к юго-востоку от Триполи. По данным американских военных, в пункт назначения переброшены по меньшей мере 14 новых российских самолетов без опознавательных знаков.
На протяжении сирийско-ливийской части маршрута МиГ-29 и Су-24 сопровождали самолеты, базирующаяся на Хмеймиме, а управлялась переброшенная в Ливию техника российскими летчиками, добавили в Пентагоне.
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Армия , Пентагон , Ливия , Сирия , США
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