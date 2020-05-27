Раскрыт маршрут переброски самолетов ВКС РФ в Ливию

Все новости на карте

Российские истребители МиГ-29 и фронтовые бомбардировщики Су-24 были переброшены в Ливию из России транзитом через Сирию . Такие данные раскрыли в пресс-службе Африканского командования Вооруженных сил США

Пентагоне утверждают, что самолеты из состава Воздушно-космических сил (ВКС) России совершили перелет из РФ на авиабазу Хмеймим, где базируется российская авиагруппировка в Сирии. Там их перекрасили, избавив от опознавательных знаков ВКС. Затем перекрашенные истребители и бомбардировщики отправились в Ливию, где сначала дозаправились в аэропорту Тобрука (в этом городе заседает ливийская палата представителей, поддерживающая командующего национальной армией фельдмаршала Халифу Хафтара), а после прибыли на авиабазу аль-Джуфра, которая находится в 600 километрах к юго-востоку от Триполи. По данным американских военных, в пункт назначения переброшены по меньшей мере 14 новых российских самолетов без опознавательных знаков.

На протяжении сирийско-ливийской части маршрута МиГ-29 и Су-24 сопровождали самолеты, базирующаяся на Хмеймиме, а управлялась переброшенная в Ливию техника российскими летчиками, добавили в Пентагоне.