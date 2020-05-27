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В коалиции США опровергли сообщения СМИ о переброске ЗРК Patriot в Сирию 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
В коалиции США опровергли переброску ЗРК Patriot в Сирию
Фото: © AP Photo / Czarek Sokolowski, File
В коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) опровергли сообщения СМИ о переброске зенитно-ракетных комплексов Patriot в Сирию.
Ранее сирийские СМИ сообщили о переброски новой группы военных США из Ирака в Сирию. Американские военные доставили на свои базы в провинции Эль-Хасаке дополнительную технику и высотки для мобильной связи. В свою очередь иракский спутниковый телеканал Alghadeer TV сообщил, что США доставили ЗРК Patriot в район нефтяных месторождений в сирийской провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны.
"Еще больше фейковых новостей в Сирии. Никаких Patriot в Сирии. В этом твите фото из другой страны", — гласит запись в Twitter коалиции, к которой приложен твит телеканала с фото ЗРК в какой-то пустыне.
Позднее телеканал удалил исходную запись и опубликовал новую, с другой фотографией. В статье на сайте телеканала со ссылкой на другой арабский телеканал Al-Alam утверждается, что американцы разместили батарею Patriot в районе нефтяного месторождения Koniko в 20 километрах от столицы провинции Дейр-эз-Зор, а также планируют разместить такие батареи в других местах в этой же провинции.
Коалиция во главе с США с 2014 года проводит военные операции против ИГ* в Сирии, Ираке, Афганистане и ряде других мест, причем в Сирии действует без согласия официальных властей страны. В Дамаске называют действия США оккупацией и считают истинной причиной пребывания американских войск контроль над нефтяными месторождениями. *Террористическая организация, запрещенная в России
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Армия , Исламское государство , Ирак , Сирия , США
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