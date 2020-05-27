Модернизированный Ту-22М3М прошёл тесты на сверхзвуке 

Испытывается уже второй экземпляр глубокомодернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца с крылом изменяемой стреловидности.

Лётные испытания второго экземпляра опытного глубокомодернизированного ракетоносца перешли к стадии полётов в сверхзвуковом режиме, о чём сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Уже выполнено пять полётов. Выход на сверхзвук прошёл в ходе четвёртого полета. При этом машина показала устойчивость и хорошую управляемость, обновлённые системы и оборудование в ходе испытаний работают в штатном режиме. В ходе модернизации все Ту-22М3М будут штатно оснащаться штангами дозаправки. Предварительные испытания планируется завершить в 2020 году", — пояснил источник издания.

Первый опытный Ту-22М3М был поднят в воздух ещё в декабре 2018 года, а за прошлый год этот самолёт провёл как минимум 18 успешных испытательных полётов. Но никакой детальной информации о ходе тестов нового ракетоносца не публиковалось. Первый полёт ракетоносца, который сейчас преодолел на испытаниях звуковой барьер, состоялся в марте 2020 года.

Напомним, за годы производства было построено 497 ракетоносцев-бомбардировщиков, в том числе 268 Ту-22М3. На сегодняшний день на вооружении ВКС РФ стоит более 60 Ту-22М3, самолёты применялись в нескольких вооруженных конфликтах, в том числе неоднократно наносили удары по террористам в Сирии. Модификация Ту-22М3М оснащена новым вооружением и бортовым оборудованием, но детальная информация засекречена.