Раскрыты данные о новом оружии России 

Военный эксперт, завкафедрой политологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил, что новый российский стелс-бомбардировщик даст России значительное стратегическое преимущество над США. Об этом сообщает Nation News.
Как писал «Рамблер», ранее источники ТАСС в оборонно-промышленном комплексе заявили, что Россия приступила к созданию первого опытного образца стратегического стелс-бомбардировщика в рамках программы «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации»,
Один из источников заявил, что сейчас специалисты занимаются изготовлением кабины самолета. Полностью его соберут в 2021 году.
Кошкин заявил, что самолет оснастят современными гиперзвуковыми ракетами. Бомбардировщик сможет выполнять задачи с ядерным оружием.
«Это важный стратегический элемент ядерной триады, поэтому проект с 2013 года находится под контролем нашего верховного главнокомандующего. Это модель пятого поколения», — рассказал эксперт.
Он отметил, что на такой формат вооружения направлены усилия США и Китая.
По словам Кошкина, новый самолет не будет летать на сверхзвуковой скорости из-за технологии «невидимости».
«В 2017 году была создана цифровая модель. И здесь, конечно, шел поиск между скоростью и незаметностью. Выбрали малозаметность», — объяснил он.
Эксперт отметил, что дальность полетов нового бомбардировщика составит до 12 тысяч километров, скорость — до тысячи километров в час. Оснастят бомбардировщик ракетой с дальностью поражения до семи тысяч километров.