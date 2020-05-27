Раскрыты данные о новом оружии России 

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Как писал «Рамблер», ранее источники ТАСС в оборонно-промышленном комплексе заявили, что Россия приступила к созданию первого опытного образца стратегического стелс-бомбардировщика в рамках программы «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации»,

Один из источников заявил, что сейчас специалисты занимаются изготовлением кабины самолета. Полностью его соберут в 2021 году.

Кошкин заявил, что самолет оснастят современными гиперзвуковыми ракетами. Бомбардировщик сможет выполнять задачи с ядерным оружием.

«Это важный стратегический элемент ядерной триады, поэтому проект с 2013 года находится под контролем нашего верховного главнокомандующего. Это модель пятого поколения», — рассказал эксперт.

Он отметил, что на такой формат вооружения направлены усилия США и Китая.

По словам Кошкина, новый самолет не будет летать на сверхзвуковой скорости из-за технологии «невидимости».

«В 2017 году была создана цифровая модель. И здесь, конечно, шел поиск между скоростью и незаметностью. Выбрали малозаметность», — объяснил он.

Эксперт отметил, что дальность полетов нового бомбардировщика составит до 12 тысяч километров, скорость — до тысячи километров в час. Оснастят бомбардировщик ракетой с дальностью поражения до семи тысяч километров.