Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыты данные о новом оружии России 

Мария Иванова 45 минут назад
Раскрыты данные о новом оружии России
Фото: ТАСС
Военный эксперт, завкафедрой политологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил, что новый российский стелс-бомбардировщик даст России значительное стратегическое преимущество над США. Об этом сообщает Nation News.
Как писал «Рамблер», ранее источники ТАСС в оборонно-промышленном комплексе заявили, что Россия приступила к созданию первого опытного образца стратегического стелс-бомбардировщика в рамках программы «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации»,
Один из источников заявил, что сейчас специалисты занимаются изготовлением кабины самолета. Полностью его соберут в 2021 году.
Кошкин заявил, что самолет оснастят современными гиперзвуковыми ракетами. Бомбардировщик сможет выполнять задачи с ядерным оружием.
«Это важный стратегический элемент ядерной триады, поэтому проект с 2013 года находится под контролем нашего верховного главнокомандующего. Это модель пятого поколения», — рассказал эксперт.
Он отметил, что на такой формат вооружения направлены усилия США и Китая.
По словам Кошкина, новый самолет не будет летать на сверхзвуковой скорости из-за технологии «невидимости».
«В 2017 году была создана цифровая модель. И здесь, конечно, шел поиск между скоростью и незаметностью. Выбрали малозаметность», — объяснил он.
Эксперт отметил, что дальность полетов нового бомбардировщика составит до 12 тысяч километров, скорость — до тысячи километров в час. Оснастят бомбардировщик ракетой с дальностью поражения до семи тысяч километров.
Видео дня. Чиновника-хама в Ярославле ждет служебная проверка
Комментарии
Армия , Андрей Кошкин , ИТАР-ТАСС , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США заявили о странностях «российских» МиГ-29 в Ливии
США заявили о странностях «российских» МиГ-29 в Ливии
Жена Щербакова осудила вдову Караченцова
Жена Щербакова осудила вдову Караченцова
Тайный любовник Волочковой оказался стариком
Тайный любовник Волочковой оказался стариком
Выявлен новый способ передачи коронавируса
Выявлен новый способ передачи коронавируса
Путин швырнул ручку во время совещания
Путин швырнул ручку во время совещания
Видео
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
00:32
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
00:16
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
01:37
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
Десятилетняя девочка обратила его в бегство и попала на видео
00:29
Десятилетняя девочка обратила его в бегство и попала на видео
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
00:54
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
Армия Войска
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
00:55
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
Общество
Опубликовано видео последствий урагана в Кузбассе
00:31
Опубликовано видео последствий урагана в Кузбассе
Происшествия
Собянин анонсировал новые шаги выхода из ограничений
07:56
Собянин анонсировал новые шаги выхода из ограничений
Новости Москвы
Зависшая при падении в воздухе девушка попала на видео
00:08
Зависшая при падении в воздухе девушка попала на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео дозаправки в воздухе истребителей Су-24
00:54
Опубликовано видео дозаправки в воздухе истребителей Су-24
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение