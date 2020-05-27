Российских военных одели в доспехи 

Сотрудники военной полиции в Воронеже получили защитные комплекты нового поколения "Черепаха".

Современные доспехи состоят из комплекта пластиковых щитков, прикрывающих тело военнослужащего от ударов камнями, палками и металлическими прутьями, облегченного шлема с тонированным забралом — он защищает от светошумовых гранат, — и легкосплавного щита со световым оборудованием. Вместо меча у военных полицейских электрошокеры "Парализатор".