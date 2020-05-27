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Российских военных одели в доспехи 

Российская Газета и ещё 1 2 часа назад
Российских военных одели в доспехи
Фото: Пресс-служба ЗВО
Сотрудники военной полиции в Воронеже получили защитные комплекты нового поколения "Черепаха".
Современные доспехи состоят из комплекта пластиковых щитков, прикрывающих тело военнослужащего от ударов камнями, палками и металлическими прутьями, облегченного шлема с тонированным забралом — он защищает от светошумовых гранат, — и легкосплавного щита со световым оборудованием. Вместо меча у военных полицейских электрошокеры "Парализатор".
— Ключевая особенность комплекта — высокая степень защиты от холодного оружия (свыше 85 процентов поверхности тела военнослужащего), а также хорошая защита от огнестрельного оружия — ее обеспечивает комплект бронепластин "Ратник-2", — рассказали в пресс-службе Западного военного округа.
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