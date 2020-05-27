Сжали с обеих сторон: США обиделись на перехват

Американские военные назвали «небезопасным и непрофессиональным» перехват российскими истребителями Су-35 самолета-разведчика США Poseidon P-8A над Средиземным морем. В ВМС Соединенных Штатов уточнили, что перехват продолжался около часа. Подобные инциденты происходят в последнее время все чаще.

Два российских истребителя Су-35 сопроводили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем, заявили в пресс-службе Шестого флота ВМС США.

«Два российских самолета Су-35 совершили небезопасный перехват патрульного самолета P-8A Poseidon, который закреплен за Шестым флотом ВМС США, над Средиземным морем 26 мая 2020 года», — подчеркнули в документе.

В ВМС утверждают, что перехват был небезопасным и непрофессиональным, поскольку российские самолеты находились очень близко по обе стороны от Poseidon и таким образом ограничивали его способность безопасно маневрировать.

Как указали в заявлении, инцидент продолжался около часа.

ВМС Соединенных Штатов опубликовали два видеоролика примерно по десять секунд, на которых видно, как российские истребители сопровождают американский самолет.

Очередной такой случай произошел 19 апреля, когда Cу-35 перехватил самолет-разведчик США, который направлялся в сторону военных объектов в Сирии. В Минобороны отметили, что эта встреча произошла в небе над Средиземным морем. Российский истребитель поднялся с авиабазы Хмеймим, чтобы идентифицировать неизвестный объект в воздушном пространстве.

После сближения с неизвестным самолетом летчик Су-35 идентифицировал его бортовой номер и принадлежность к ВМС США. Американского разведчика взяли на сопровождение, и он почти сразу перенаправил полет в другую сторону от военных объектов России, подчеркнули в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что все полеты российских ВКС проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

За четыре дня до этого инцидента Су-35 пролетел в 25 футах (менее чем в восьми метрах) перед P-8A Poseidon, сообщили в пресс-релизе Шестого флота ВМС США. По данным военных, инцидент произошел в международном воздушном пространстве над Средиземным морем.

«Мы определили эту встречу как небезопасную, поскольку Су-35 осуществил маневр на высокой скорости кверху брюхом на расстоянии 25 футов непосредственно впереди осуществлявшего миссию (американского) самолета, в результате чего пилоты и экипаж подверглись риску», — подчеркнули в релизе.

После встречи с Су-35 экипаж американского самолета пожаловался на волну турбулентности. По утверждению ВМС, весь полет продолжался около 42 минут. Шестой флот назвал действия российских пилотов «безответственными». Соединенные Штаты призвали Россию вести себя в соответствии с международными стандартами, установленными для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов.

В пресс-службе при этом заверили, что американский самолет действовал в соответствии с международным правом и «не провоцировал российские действия».

Российское военное ведомство неоднократно утверждало, что все полеты самолетов ВКС выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. По словам военных, границы других государств при этом не нарушаются.

В начале апреля командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command) написало в Twitter, что истребители Соединенных Штатов F-22 перехватили два российских противолодочных самолета Ил-38 в районе Берингова моря. В сообщении отметили, что российские самолеты вошли в зону идентификации систем противовоздушной обороны (ПВО) Аляски 8 апреля, но воздушное пространство не нарушали.

В конце марта Североатлантический альянс обвинил российский военно-транспортный самолет в нарушении международных норм безопасности над Балтийским морем. Воздушное судно перехватили ВВС Бельгии, входящие в состав воздушной полиции НАТО в этом регионе. В заявлении военно-политического блока обратили внимание, что этот инцидент — третий за последние дни.

При этом в Минобороны России опровергли обвинение организации в нарушении российским самолетом международных норм безопасности.

«Полет выполнялся с включенным транспондером и в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств», — отметили в сообщении российского оборонного ведомства.

В министерстве уточнили, что военно-транспортный самолет РФ Ан-26 летел из Калининградской в Ленинградскую область над нейтральными водами.