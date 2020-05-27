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Неудачный запуск ракеты в США сняли на видео 

Российская Газета и ещё 2 35 минут назад
Первый запуск ракеты-носителя LauncherOne c борта самолета Boeing 747 Cosmic Girl окончился неудачей. На девятой секунде после отделения от самолета двигатель ракеты по неизвестной пока причине отключился.
— Мы говорили, что главным продуктом первого полета будут данные и мы получили их очень много, — прокомментировали аварию в компании Virgin Orbit, разработчике LauncherOne.
Компания Virgin Orbit разрабатывает недорогой способ доставки на орбиту малых спутников при помощи небольшой ракеты-носителя воздушного старта. Полезная нагрузка LauncherOne составляет 300 килограммов.
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Армия , Видео , Оружие , США
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