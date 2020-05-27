В России заявили о советских МиГ-29 в Ливии 

«Если в Ливии и есть самолеты, то они не российские, а советские. Точно так же американцы по всему миру активно продавали и продают свои снимаемые с вооружения F-16», — объяснил он.

По словам парламентария, увидев в небе турецкие, израильские или итальянские F-16, он не подумает, что это американские истребители.

Он добавил, что заявление о поставках Россией Миг-29 «больше похоже на какую-то глупость». «Сомневаюсь, что командующему АФРИКОМ [Африканское командование ВС США] это невдомек. То ли не разобрался. Или его просто использовали», — резюмировал глава комитета Совфеда.

26 мая африканское командование Вооруженных сил США сообщило о том, что Россия перебросила в Ливию истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24. В Пентагоне утверждают, что самолеты будут использоваться российскими наемниками для поддержки армии Хафтара.

В Кремле и Минобороны России данную информацию не комментировали, в Госдуме и Совете Федерации заявили, что эти сведения являются ложью. Представитель Ливийской национальной армии назвал странным соответствующие публикации американской армии и пообещал, что в ближайшее время ЛНА выступит со специальным заявлением на эту тему.