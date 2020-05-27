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В России заявили о советских МиГ-29 в Ливии 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
В России заявили о советских МиГ-29 в Ливии
Фото: РИА Новости
Истребители МиГ-29, которые были замечены в Ливии, могут быть только советскими. Об этом заявил глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев, передает ТАСС.
«Если в Ливии и есть самолеты, то они не российские, а советские. Точно так же американцы по всему миру активно продавали и продают свои снимаемые с вооружения F-16», — объяснил он.
По словам парламентария, увидев в небе турецкие, израильские или итальянские F-16, он не подумает, что это американские истребители.
Он добавил, что заявление о поставках Россией Миг-29 «больше похоже на какую-то глупость». «Сомневаюсь, что командующему АФРИКОМ [Африканское командование ВС США] это невдомек. То ли не разобрался. Или его просто использовали», — резюмировал глава комитета Совфеда.
26 мая африканское командование Вооруженных сил США сообщило о том, что Россия перебросила в Ливию истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24. В Пентагоне утверждают, что самолеты будут использоваться российскими наемниками для поддержки армии Хафтара.
В Кремле и Минобороны России данную информацию не комментировали, в Госдуме и Совете Федерации заявили, что эти сведения являются ложью. Представитель Ливийской национальной армии назвал странным соответствующие публикации американской армии и пообещал, что в ближайшее время ЛНА выступит со специальным заявлением на эту тему.
В отношении Ливии, где идет гражданская война между армией Хафтара и силами признанного ООН правительства национального согласия, действует оружейное эмбарго, введенное Советом Безопасности ООН. Есть множество случаев нарушения запрета: оружие сторонам ливийского конфликта передают Турция, ОАЭ, Египет и другие государства.
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Комментарии
Армия , Виктор Бондарев , Министерство обороны , Пентагон , Совбез ООН , ООН , Госдума , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС , Ливия
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