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ЧФ передаст сторожевой корабль «Сметливый» филиалу парка «Патриот» 

RT на русском и ещё 2 1 час назад
ЧФ передаст «Сметливый» филиалу парка «Патриот»
Фото: РИА Новости
Черноморский флот передаст сторожевой корабль «Сметливый» в филиал парка «Патриот» Южного военного округа.
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
Правительству Севастополя предстоит утвердить место стоянки, чтобы корабль могли посещать жители и гости города.
Сотрудники парка проведут музеефикацию «Сметливого». Затем его отправят в док для конвертации. После доковых работ корабль в преддверии Дня ВМФ будет передан парку.
Ранее сообщалось, что «Сметливый» включили в книгу рекордов Вооружённых сил России.
Как сообщал портал Nation News, в Московской области прошли тактико-специальные учения Симферопольского артиллерийского полка гвардейской танковой армии Западного военного округа.
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Армия , Севастополь
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