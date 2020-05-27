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2 Су-35С перехватили самолет США и попали на видео 

Вадим Дроздов 20 минут назад
Над нейтральными водами Средиземного моря два российских истребителя Су-35С поднялись в воздух для сопровождения самолета США Poseidon P-8A. Видео с борта Poseidon появилось в социальных сетях. Американская сторона обвинила Россию в небезопасном перехвате. Американцы заявили, что это третий подобный случай со стороны российских ВВС. Все это происходит на фоне выхода США из договора по открытому небу.
Истребитель Су-35С является одним из основных истребителей российских ВКС. Су-35С считается переходным звеном от Су-27 к Су-57. Сборка первого Су-35С завершилась в 2007 году, а первый полет состоялся 19 февраля 2008 года.
Армия , Видео , США
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