2 Су-35С перехватили самолет США и попали на видео 

Над нейтральными водами Средиземного моря два российских истребителя Су-35С поднялись в воздух для сопровождения самолета США Poseidon P-8A. Видео с борта Poseidon появилось в социальных сетях. Американская сторона обвинила Россию в небезопасном перехвате. Американцы заявили, что это третий подобный случай со стороны российских ВВС. Все это происходит на фоне выхода США из договора по открытому небу.

Истребитель Су-35С является одним из основных истребителей российских ВКС. Су-35С считается переходным звеном от Су-27 к Су-57. Сборка первого Су-35С завершилась в 2007 году, а первый полет состоялся 19 февраля 2008 года.