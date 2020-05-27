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США обвинили Россию в «небезопасном» перехвате самолета над Средиземным морем 

Газета.Ru 59 минут назад
США обвинили Россию в «небезопасном» перехвате самолета
Фото: ТАСС
В ВМС США обвинили российские Су-35, которые поднимались в воздух для сопровождения американского самолета Poseidon P-8A над Средиземным морем, в "небезопасном" перехвате. Об этом сообщили в пресс-службе 6-го флота американского ВМС.
Американская сторона заявила, что российская сторона якобы третий раз за два месяца небезопасно перехватывает самолет США над морем.
"Очередной небезопасный российский перехват Р-8 ВМС США в международном воздушном пространстве над Средиземным морем", — говорится в сообщении.
Также ВМС США призвало РФ к профессиональному и безопасному взаимодействию.
В мае президент США Дональд Трамп объявил, что страна выходит из Договора, пока Россия "не выполнит свои обязательства". Россия ответила, что не нарушала договор.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Он является одним из шагов по укреплению доверия между странами после Холодной войны. Соглашение позволяет 34 участникам открыто собирать данные о вооруженных силах друг друга.
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Армия , В мире , Дональд Трамп , США
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