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СМИ: США перебросили дополнительную технику на северо-восток Сирии 

ТАСС 13 минут назад
США перебросили дополнительные силы в Сирию
Фото: Reuters
Соединенные Штаты направили дополнительную военную технику на северо-восток провинции Хасеке. Как сообщило во вторник сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на местные источники, техника необходима для укрепления существующих в районе американских баз.
По сведениям агентства, колонна с бронетехникой, а также различным оборудованием, включая средства связи, была переброшена с территории Ирака через контрольно-пропускной пункт Эль-Валид.
Кроме того, согласно источникам, шесть американских бронемашин выехали из иракской деревни Эль-Махмудия (расположена южнее КПП Эль-Валид), пересекли сирийско-иракскую границу и направились к одному из сирийских нефтяных месторождений, контролируемых американскими военными.
9 октября прошлого года Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. В конце октября президент США Дональд Трамп заявил о выводе американских военных из района проведения турецкой операции, однако сообщил, что Вашингтон намерен сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке страны. Позже в арабских и турецких СМИ неоднократно появлялась информация о перегруппировке Соединенными Штатами своих сил на северо-востоке арабской республики.
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Комментарии 2
Армия , Дональд Трамп , ИА SANA , Ирак , Сирия , США
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