США перебросили дополнительные силы в Сирию

Соединенные Штаты направили дополнительную военную технику на северо-восток провинции Хасеке. Как сообщило во вторник сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на местные источники, техника необходима для укрепления существующих в районе американских баз.

По сведениям агентства, колонна с бронетехникой, а также различным оборудованием, включая средства связи, была переброшена с территории Ирака через контрольно-пропускной пункт Эль-Валид.

Кроме того, согласно источникам, шесть американских бронемашин выехали из иракской деревни Эль-Махмудия (расположена южнее КПП Эль-Валид), пересекли сирийско-иракскую границу и направились к одному из сирийских нефтяных месторождений, контролируемых американскими военными.