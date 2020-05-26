Россия решила повторить в Ливии сирийский сценарий 

Москва опровергает участие наёмников в ливийском конфликте, аргументируя это тем, что в данной североафриканской стране «военных нет». Однако позиция с подменой понятий «наёмник/военный» инерционна: вслед за облетевшими мир видео— и фотодоказательствами вывода россиян на автомобилях из района Тархуна и их походов в местные магазины возле базы Бени-Валид против России зреет новое обвинение — нарушение эмбарго ООН на поставку вооружений.

Африканское командование ВС США (AFRICOM) 26 мая прямо обвинило Россию в размещении боевых самолётов в Ливии . Как заявили американские военные, Москва недавно развернула истребители в североафриканской стране для поддержки российских частных военных подрядчиков (ЧВК), спонсируемых местными силами (Бенгази).

Российские военные самолёты, скорее всего, обеспечат непосредственную авиационную поддержку и обстрелы для ЧВК Вагнера, которая поддерживает Ливийскую национальную армию в борьбе против международно признанного правительства национального согласия, — отмечено в официальном заявлении регионального командования.

Российские истребители прибыли в Ливию с авиабазы ​​в РФ, после транзита через Сирию — Хмеймим, где, по оценкам, они были перекрашены для маскировки их российского происхождения.

NEWS: Russia deploys military fighter aircraft to Libya

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"For too long, Russia has denied the full extent of its involvement in the ongoing Libyan conflict. Well, there is no denying it now. " — Gen. Townsend

Release: https://t.co/HpLdwUJxcr

Photos: https://t.co/raTal1LKPa pic.twitter.com/dVtsWKPYZ5— US AFRICOM (@USAfricaCommand) May 26, 2020

Ни ЛНА, ни частные военные компании не могут вооружать, управлять и поддерживать этих бойцов без государственной поддержки — поддержки, которую они получают от России, добавили американские военные. В частности, командующий АФРИКОМ Стивен Таунсенд напомнил, что Хафтар ранее заявил, что собирается начать новую воздушную кампанию.

Это будут российские пилоты-наёмники, летающие на поставляемых Россией самолётах для бомбардировки ливийцев, — заявил командующий AFRICOM генерал армии США Стивен Таунсенд.

В свою очередь командующий ВВС в Африке генерал Джефф Харриджян предупредил: если Россия овладеет базой на ливийском побережье, то следующим логичным шагом будет развёртывание постоянных зон запрета доступа (A2AD), а это создаст «реальные проблемы безопасности на южном фланге Европы».

Несмотря на то, что за последнее время Хафтар потерял достаточно большой отрезок территории, позволявший ему организовывать атаки на Триполи, у него остаются военные ресурсы, писал раннее NEWS.ru. Российские наёмники были выведены из-под Триполи на аэродром Бен-Валид, а потом частично эвакуированы с объекта на самолётах Ан-32. Этот объект прикрывают ЗРПК «Панцирь-С1» — модификация на базе КАМАЗ-6560. У экспертов есть подозрения, что данные комплексы на колёсном шасси были арендованы ливийцами у сирийцев. Дамаск также участвует в ливийской войне и отправляет группы лояльных Асаду бойцов воевать на сторону Хафтара за солидное для Сирии вознаграждение — от $500 до $2 тысяч.

Представители ПНС заявили об обнаружении у самопровозглашённого фельдмаршала как минимум восьми самолётов российского производства. Так, министр внутренних дел триполийского кабмина Фатхи Башага выразил уверенность, что российское командование перебросило со своей авиабазы Хмеймим шесть истребителей МиГ-29 и два бомбардировщика Су-24 под прикрытием самолётов ВКС РФ. И хотя эти авиамашины вполне могли быть закуплены в Белоруссии с привлечением лётного состава из Белоруссии и Сербии, Москва уже не может, как прежде, утверждать, что не в курсе военных поставок, а оружие и техника идут через подставные сербские фирмы с привлечением белорусских и молдавских транспортных самолётов.

МиГ-29 в Ливию попали из Сирии, а в Сирию — на российскую базу Хмеймим — были заранее переброшены двумя группами шести истребителей МиГ-29 через иранский аэродром Хамадан с российского аэродрома Приволжский, фиксировали в середине мая авиационные ресурсы. Лидировщиком этих групп выступал самолёт Ту-154М ВКС России с регистрационным номером RA-85042. Спутниковые снимки подтвердили нахождение как минимум одного истребителя МиГ-29: самолёт, который никогда не поставлялся в страну, был обнаружен на авиабазе Эль-Джуфра. Позже на спутниковом снимке авиабазы «Аль-Хадим» в восточной Ливии в укрытиях были замечены авиамашины, похожие, как заметил военный эксперт Юрий Лямин , по очертаниям хвостовой части на четыре Су-24.

four birds too large to fit into these tiny shelters at al-Khadim airbase https://t.co/LLDGl2NS0k Su-24? (24 May 2020) pic.twitter.com/s0oxYPxNbf— Samir (@obretix) May 25, 2020

Трудно сказать, что заставило РФ явно вмешаться в ливийский конфликт — до этого Москва пыталась уравновесить прохафтаровский крен контактами с Триполи. Впрочем, есть информация о том, что российские наёмники получают деньги от другого спонсора ЛНА — Эмиратов, которые также вовлечены в процесс политического урегулирования и реконструкции в Сирии. Однако, перебросив авиацию, Москва рискует оказаться в авангарде тех, против кого будет введён очередной пакет санкций, несмотря на то, что эмбарго на поставку вооружений активно и давно нарушали Турция, Египет и ОАЭ.