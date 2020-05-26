Россию обвинили в переброске перекрашенных истребителей

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Африканское командование вооруженных сил США (AFRICOM) заявило о тайной переброске российских истребителей и штурмовиков с авиабазы Хмеймим в Ливию для поддержки Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара и воюющих на ее стороне российских наемников.

В заявлении AFRICOM, которое приводит телеграм-канал «Военный обозреватель», говорится, что истребители прибыли из России транзитом через Сирию, где их перекрасили «для маскировки их российского происхождения».

«Россия явно пытается склонить чашу весов в свою сторону в Ливии. Так же, как они это делают в Сирии, они расширяют свое военное присутствие в Африке, используя поддерживаемые правительством наемные группировки, такие как "Вагнер"», — говорится в заявлении.

Африканское командование ВС США отметило, что российское присутствие в Ливии продлевает конфликт и усугубляет жертвы с обеих сторон.

«Если Россия овладеет базой на ливийском побережье, то следующим логичным шагом будет развертывание постоянных зон запрета доступа (A2AD/зона ПВО)», — приводятся в заявлении слова генерала Джеффа Харриджяна, командующенр ВВС в Африке.

На снимках, которые продемонстрировали в AFRICOM, видны истребители МиГ-29 и Су-35, фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34.

AFRICOM