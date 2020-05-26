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Россию обвинили в переброске перекрашенных самолетов в Ливию 

Вероника Полынина 28 минут назад
Россию обвинили в переброске перекрашенных истребителей
Фото: РИА Новости
Африканское командование вооруженных сил США (AFRICOM) заявило о тайной переброске российских истребителей и штурмовиков с авиабазы Хмеймим в Ливию для поддержки Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара и воюющих на ее стороне российских наемников.
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В заявлении AFRICOM, которое приводит телеграм-канал «Военный обозреватель», говорится, что истребители прибыли из России транзитом через Сирию, где их перекрасили «для маскировки их российского происхождения».
«Россия явно пытается склонить чашу весов в свою сторону в Ливии. Так же, как они это делают в Сирии, они расширяют свое военное присутствие в Африке, используя поддерживаемые правительством наемные группировки, такие как "Вагнер"», — говорится в заявлении.
Африканское командование ВС США отметило, что российское присутствие в Ливии продлевает конфликт и усугубляет жертвы с обеих сторон.
«Если Россия овладеет базой на ливийском побережье, то следующим логичным шагом будет развертывание постоянных зон запрета доступа (A2AD/зона ПВО)», — приводятся в заявлении слова генерала Джеффа Харриджяна, командующенр ВВС в Африке.
На снимках, которые продемонстрировали в AFRICOM, видны истребители МиГ-29 и Су-35, фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34.
AFRICOM
Как писал «Рамблер», Ливия живет в условиях двоевластия: в стране действует признанное ООН правительство национального согласия (ПНС) и восточное правительство, которое поддерживает армия Халифы Хафтара. В конце апреля Хафтар объявил о выходе из подписанного в 2015-м соглашения по мирному урегулированию конфликта и формированию ПНС. На прошлой неделе ПНС провело масштабную военную операцию «Вулкан гнева», ответить на которую Хафтар пообещал крупнейшей воздушной операцией в Ливии.
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Армия , Видео , ООН , Ливия , США , Турция
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