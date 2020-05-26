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Шойгу: пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в BС РФ был пройден в апреле 

ТАСС и ещё 35 1 час назад
Вооруженные силы России прошли пик заболеваемости коронавирусной инфекцией во второй половине апреля. Об этом во вторник доложил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину по видеосвязи из Национального центра управления обороной.
"Пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в вooруженных силах преодолен во второй половине апреля. К началу июня в вооруженных силах обстановка войдет в состояние плановой", — сказал министр.
Он уточнил, что всего с начала марта в армии были инфицированы 5,5 тыс. человек, на сегодняшний день вылечены и выписаны 3,5 тыс.
По словам Шойгу, пандемия коронавируса не повлияла на боеспособность Вооруженных сил России.

Дезинфиция предприятий ОПК

Войска радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты провели дезинфекцию объектов на 200 предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), доложил министр обороны.
"С 15 апреля войска РХБ защиты провели дезинфекцию объектов на 200 предприятиях ОПК 
Войсками РХБ защиты дезинфицировано 95 тыс. 243 объекта общей площадью 22 млн кв. метров, 157 воздушных судов и более 18 тыс. единиц транспорта.
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Армия , Видео , Сергей Шойгу , Владимир Путин , НЦУО РФ
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