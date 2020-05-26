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Названы сроки первого пуска российского «оружия возмездия» 

Мария Иванова 37 минут назад
Первый пуск российского подводного беспилотника «Посейдон» должен состояться осенью 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
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По словам собеседника агентства, пуск будет произведен с борта атомной подлодки «Белгород», первого носителя «Посейдонов».
Источник РИА Новости отметил, что в собранном виде «Посейдона» пока нет. Сейчас проводятся испытания отдельных узлов и агрегатов.
Военный эксперт Игорь Коротченко заявил телеканалу «Звезда», что о «Посейдоне» очень мало информации благодаря надежному контрразведывательному прикрытию и системе режимно-секретных мер. Эксперт назвал новую систему «оружием возмездия», которое предназначено для ответных ударов.
Как писал «Рамблер», впервые о «Посейдоне» президент Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию в 2018 году. «Посейдон» сможет нести на себе ядерный заряд, плыть «на очень большой глубине» и с высокой скоростью перемещаться от континента к континенту.
Сообщалось, что такие аппараты будут способны нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн и развивать скорость до 200 километров в час. Их могут применять против авианосцев и кораблей противника, а также против объектов береговой инфраструктуры.
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Армия , Видео , Игорь Коротченко , Владимир Путин , ТК "Звезда" , РИА Новости
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