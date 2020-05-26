Первый пуск российского подводного беспилотника «Посейдон» должен состояться осенью 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника агентства, пуск будет произведен с борта атомной подлодки «Белгород», первого носителя «Посейдонов».

Источник РИА Новости отметил, что в собранном виде «Посейдона» пока нет. Сейчас проводятся испытания отдельных узлов и агрегатов.

Военный эксперт Игорь Коротченко заявил телеканалу «Звезда», что о «Посейдоне» очень мало информации благодаря надежному контрразведывательному прикрытию и системе режимно-секретных мер. Эксперт назвал новую систему «оружием возмездия», которое предназначено для ответных ударов.

Как писал «Рамблер», впервые о «Посейдоне» президент Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию в 2018 году. «Посейдон» сможет нести на себе ядерный заряд, плыть «на очень большой глубине» и с высокой скоростью перемещаться от континента к континенту.

Сообщалось, что такие аппараты будут способны нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн и развивать скорость до 200 километров в час. Их могут применять против авианосцев и кораблей противника, а также против объектов береговой инфраструктуры.