В Татарстане начался весенний призыв

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Первые 50 призывников отправились из Казани к местам службы на поезде с дезинфицированным вагоном, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Первый поезд с дезинфицированным вагоном для призывников отправился из Казани. В нем из республики Татарстан к местам службы в воинских частях Центрального военного округа в Свердловской области отправились более 50 новобранцев", — говорится в сообщении.

Представитель военного комиссариата Татарстана полковник Ильшат Каримов заявил, что в вагоне предварительно проведена дезинфекция, перед отправкой призывники сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции и прошли все мероприятия призыва.

"Каждому новобранцу было выдано вещевое имущество, банковские и персональные электронные карты, а также комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы) для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих", — говорится в сообщении.

В весенний призыв из Татарстана планируется отправить для прохождения военной службы более 3 тысяч призывников.

Отправка российских призывников к местам службы началась в России 20 мая, в связи с пандемией все они пройдут карантин по прибытии в части.