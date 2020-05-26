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В Татарстане начался весенний призыв на военную службу 

РИА Новости 47 минут назад
В Татарстане начался весенний призыв
Фото: ТАСС
Первые 50 призывников отправились из Казани к местам службы на поезде с дезинфицированным вагоном, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
"Первый поезд с дезинфицированным вагоном для призывников отправился из Казани. В нем из республики Татарстан к местам службы в воинских частях Центрального военного округа в Свердловской области отправились более 50 новобранцев", — говорится в сообщении.
Представитель военного комиссариата Татарстана полковник Ильшат Каримов заявил, что в вагоне предварительно проведена дезинфекция, перед отправкой призывники сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции и прошли все мероприятия призыва.
"Каждому новобранцу было выдано вещевое имущество, банковские и персональные электронные карты, а также комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы) для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих", — говорится в сообщении.
В весенний призыв из Татарстана планируется отправить для прохождения военной службы более 3 тысяч призывников.
Отправка российских призывников к местам службы началась в России 20 мая, в связи с пандемией все они пройдут карантин по прибытии в части.
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Комментарии
Армия , Казань , Республика Татарстан , Свердловская Область
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