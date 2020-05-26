Президент Армении оценил военное сотрудничество с РФ

"Военное и военно-техническое сотрудничество Армении и России в двустороннем и многосторонних форматах имеет для нас жизненно важное значение", — сказал Саркисян.

По его мнению, обе страны одинаково заинтересованы в укреплении и расширении отношений в рамках ОДКБ, "чтобы своевременно и эффективно отвечать на все вызовы и угрозы".

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.