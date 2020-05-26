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Президент Армении оценил военное сотрудничество страны с Россией 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Президент Армении оценил военное сотрудничество с РФ
Фото: РИА Новости
Военное и военно-техническое сотрудничество с Россией имеет для Еревана жизненно важное значение, заявил в интервью Sputnik Армения президент страны Армен Саркисян.
"Военное и военно-техническое сотрудничество Армении и России в двустороннем и многосторонних форматах имеет для нас жизненно важное значение", — сказал Саркисян.
По его мнению, обе страны одинаково заинтересованы в укреплении и расширении отношений в рамках ОДКБ, "чтобы своевременно и эффективно отвечать на все вызовы и угрозы".
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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Армия , Политика , Армен Саркисян , ИА Sputnik , Армения , Ереван
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