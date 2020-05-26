Четверо погибших: военный Ми-8 упал на Чукотке

На Чукотке потерпел крушение военный вертолет Ми-8, погибли четыре человека. Авария произошла на территории, принадлежащей Минобороны РФ, заявил СМИ источник. Причиной жесткой посадки и пожара стала техническая неисправность, обнаруженная на высоте 30 м. Это уже второй за неделю инцидент с военным Ми-8.

Чукотском автономном округе из-за технической неисправности произошло крушение военного вертолета Ми-8. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства Чукотки, на работу международного аэропорта им. Рытхэу и деятельность «Чукотавиа» авария не повлияла.

«Авария произошла на территории, которая принадлежит Минобороны», — заявили агентству.

В результате крушения погибли четыре человека. Экипаж выполнял учебно-тренировочный полет. Примерно в 05.00 по местному времени в районе аэродрома «Угольные копи» на борту Ми-8 была найдена неисправность, вертолет совершил жесткую посадку и загорелся.

На место происшествия направлена комиссия главного командования Воздушно-космических сил РФ . На открытой местности, куда упал вертолет, ведется разбор завалов, уже обнаружены черные ящики воздушного судна.

Некоторое время назад произошло еще одно крушение вертолета Ми-8 Минобороны РФ. Инцидент произошел 19 мая в Московской области . Тогда погибли три члена экипажа, выполнявшие учебно-тренировочный полет. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 351 УК РФ — нарушение правил полетов, повлекшее тяжелые последствия.

Многоцелевой вертолет Ми-8 был разработан еще в начале 1960-х годов. Это самый массовый в мире двухдвигательный вертолет, построено более 12 тыс. единиц.

7 мая жесткую посадку совершил в Крыму вертолет Минобороны РФ Ми-35. Он выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. На земле не было разрушений, трое военнослужащих были доставлены в больницу.

Один из членов экипажа от полученных травм скончался. Еще одного вертолетчика в тяжелом состоянии отправили в реанимацию, третий оказался в травматологии.

В декабре прошлого года Минобороны сообщило, что два опытных пилота погибли при крушении военного вертолета Ми-28Н в Краснодарском крае. Машину нашли на территории воинской части. Из-за сильного тумана летательный аппарат «зацепил землю».

В начале сентября ЧП произошло с другим военным вертолетом — Ми-8. Он потерпел крушение при взлете с тренировочной площадки в Саратовской области. Снятый очевидцами ролик, на котором запечатлены последствия инцидента, был размещен на портале «Версия-Саратов».

На кадрах видно, как над площадкой поднимается столб черного дыма. Судя по видео, на месте инцидента вспыхнул пожар. Свидетели происшествия рассказали местному изданию, что вертолет рухнул на окраине поселка Сокол. Это подтвердили местные власти.

«Только что ехал с Кумысной поляны в сторону Сокола. В районе тренировочной площадки, где обычно крутятся вертолеты — пожарище и черный дым. Можно увидеть части каких-то механизмов, похожих на лопасти или хвост», — рассказал мужчина, который прислал видео в редакцию портала.

Как сообщало РИА «Новости» со ссылкой на военное ведомство РФ, экипаж успел вовремя покинуть воздушное судно, отделавшись царапинами и ушибами. Пассажиров на борту в момент крушения не было.

«Экипаж состоял из трех человек. По предварительным данным, у них ссадины и ушибы, тяжелых последствий нет, люди на ногах, ожогов не получили… все легкие [травмы]. Они сами покинули воздушное судно», — сообщил агентству заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

По информации Министерства обороны, вертолет опрокинулся, когда разгонялся по взлетно-посадочной полосе.

«По докладу с места аварии, причиной происшедшего могло стать разрушение одной из стоек шасси», — указали в военном ведомстве.

Как уточнил представитель экстренных служб региона, возгорание Ми-8 произошло на территории порядка 30 кв. м. Бусаргин отметил, что возникший на месте крушения вертолета пожар в скором времени был ликвидирован.