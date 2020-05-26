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Новые бронеавтомобили спецназа попали на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
В распоряжение отряда спецназа на Кубани поступили новые бронеавтомобили "Тайфун" и "Тайфун-К". Эти машины получили интегрированную керамическую броню и противоминную защиту. Конструкция кресел выполнена таким образом, чтобы поглощалась энергия взрыва и экипаж оставался невредимым. Эта конструкция соответствует уровню защиты 3B в соответствии со STANAG 4569 (обеспечение защиты от взрыва устройства до 8кг в тротиловом эквиваленте). А бронерованные стекла выдерживают прямое попадание бронебойно-зажигательной пули из танкового пулемета крупного калибра с расстояния в 200 метров. В крыше автомобилей предусмотрены люки для экстренного покидания салона в случае опрокидывания. Видеокамеры по периметру позволяют управлять машиной в случае невозможности использования лобового стекла.
Армия , Видео
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